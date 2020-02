Guti desquicia al Almería

El Almería ha perdido el rumbo. Otra preocupante derrota rojiblanca en Huesca hace tambalear los cimientos del banquillo, ya que los resultados no acompañan y tampoco las sensaciones. Desde aquel maravilloso 4 de enero, con el equipo ganando 0-4 con solvencia en Lugo, la caída sin frenos del equipo ha sido enorme, hasta tal punto de haber perdido la confianza en sí mismo. La primera mitad en El Alcoraz refleja que la idea de fútbol de su entrenador, el mensaje de José María Gutiérrez, ‘Guti’, no ha terminado de entrar de lleno en la mente del jugador.

Nadie tiene las ideas claras. Hubo seis cambios en la alineación respecto al once que se enfrentó al Racing. Entraron Sivera, Jonathan, Romera, Kaptoum, Corpas y Muñoz, todo ello para intentar recuperar la estabilidad. Pero desde el primer minuto el Huesca tomó las riendas, presionó al Almería, y no le dejó respirar hasta el descanso. El 1-0 llegó en un centro de Ferreiro, muy cómodo en banda izquierda, que remató Okazaki de cabeza entre centrales. Poco después, Mikel Rico, después de ayudarse con la mano en el control, hacía el segundo en una jugada de desorden en el área rojiblanca. El VAR revisó la jugada, pero entendió que, en esta ocasión, la mano del centrocampista local no era sancionable.

Sin conexión Sin combinación, sin dar tres pases seguidos, y con la lesión de Petrovic de por medio, el Almería tocaba fondo en Huesca. No tuvo que hacer nada extraordinario el conjunto de Míchel para llevar el partido a su terreno, sino mantener el orden táctico, abrir el campo, y buscar los puntos débiles.

En el segundo tiempo, los rojiblancos trataron de maquillar el resultado. Entregados a algún destello de calidad, llegó el 2-1 de Fran Villalba, con un gran control y magistral derechazo en el área. Pero el Huesca creyó y confió en su estilo, en su fútbol, y en una acción a balón parado hizo el tercero, obra de Mikel Rico. Hasta cuatro veces tocaron el balón en área pequeña los jugadores azulgranas.

Consecuencias

Este Almería desquiciado y sin ideas tiene que parar su caída libre. Un punto de doce posibles y con la sensación de que se va perdiendo la confianza. Los problemas van creciendo alrededor del equipo rojiblanco, que necesita un cambio de dinámica cuanto antes si no quiere complicarse más la vida en su carrera hacia el ascenso. Guti sigue cambiando piezas, pero no consigue acabar el puzzle. Los marcadores no aparecen y la tensión aumenta. A pesar de los errores arbitrales, no pueden quedar en segundo plano la falta de fútbol en el Almería actual.