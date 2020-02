Van pasando los días y aunque no hay novedades relevantes que echarnos a la cara, sí existen indicios que nos hacen pensar en lo nerviosos que están algunos y en posicionamientos novedosos de otros.

El discurso del ministro principal de Gibraltar la noche del arriado de la bandera de Europa de la frontera es desconcertante, como poco. Es difícil encontrar un parlamento más contradictorio. Dio la impresión que deseaba complacer a todos. Cuando eso sucede, lo más normal es que no complazca a nadie.

O, a lo mejor, estaba intentando convencerse a sí mismo de lo que estaba diciendo, de tal forma que no es descabellado pensar que ni siquiera eso consiguió.

Por otro lado, las declaraciones de la nueva titular de Exteriores al diario Financial Times aportan, como mínimo, un tono que habrá que seguir con atención. Siendo prudente, sin querer meterse en lodazales para los que seguramente aún no está preparada, dejó la duda de qué quería decir cuando se mostró partidaria de buscar un concepto de soberanía compatible con el nuevo siglo este que nos ha tocado vivir.

No descarten que ese nuevo concepto esté relacionado con acontecimientos domésticos y que por extensión se pudiera aplicar también a Gibraltar.

Perderemos el tren del futuro, ellos y nosotros, si seguimos atrapados por ideas y planteamientos más propios del siglo XIX que del XXI.

Esto es fácil decirlo y mucho más complicado hacerlo. Pero mantener a estas alturas un sentimiento por encima de nuestro bienestar no se corresponde con la evolución de los tiempos. No se trata de ser solamente pragmático, sino de entender que los sentimientos nacionales a veces ocultan intereses inconfesables que no son compartidos ni benefician a todos.

La nueva ministra de Exteriores se ha formado negociando tratados e intercambios comerciales. A lo mejor era eso lo que nos faltaba para entender de verdad a nuestros vecinos. Alguien que, hablando su mismo idioma, les hiciera ver qué es lo relevante.