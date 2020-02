La ONCE deja en Aranda 80.000 euros

Cuatro cupones premiados con 20.000 euros cada uno en el sorteo de la ONCE del pasado domingo, 16 de febrero, fueron despachados en el punto de venta fijo de la Plaza del Trigo, junto a la calle Empedrada, del casco histórico de Aranda. Rosalía Arranz Sanzes, la persona que regenta este kiosco, volvía a traer la suerte dos meses y medio después de haber dado otro premio de 20.000 euros el 2 de diciembre del año pasado.

El número premiado esta vez ha sido el 73692, correspondientes a las series de la 051 a la 054, muy cerca de la 055, que de haber coincidido el agraciado habría disfrutado de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

La vendedora que vuelve a llevar la suerte a la capital ribereña, esta vez a través de cupones preimpresos, mientras que en diciembre lo hizo a través de boletos impresos a través del TPV.

Rosalía Arranz, que ya empieza a ser conocida en el municipio por la suerte que reparte, forma parte de la plantilla de vendedores de la provincia de Burgos desde el año 1998.

Proceso selectivo

Actualmente ONCE Burgos se encuentra en un proceso de selección de agentes vendedores para cubrir las necesidades de un mercado cada vez más amplio y disperso. Por este motivo, su director, Jesús Blanco, anima a toda persona en situación de desempleo con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% a que remita su curriculum a la sede la ONCE (C/ Vitoria, 13, 09002, Burgos) o por correo electrónico a la dirección jblr@once.es.