Adiós al gran mecenas del Bellas Artes

El empresario Plácido Arango ha fallecido este lunes en Madrid a los 88 años. Era uno de los más claros ejemplos del indiano exitoso y aunque en sentido estricto no era asturiano -pues nació en México- podemos hablar sin temor a equivocarnos de un empresario astur mexicano que profesaba un evidente amor a la tierra de su padres, un matrimonio de emigrantes asturianos –su padre era natural del concejo de Salas- asentados en el país nortamericano. Un amor que no era algo abstracto sino que se concretó en sus otras filantrópicas y sobre todos sus papel de mecenas del Museo de Bella Artes de Asturias, al que en el año 2006 donó una serie de obras pictóricas de primer nivel que engrandecieron los fondos de la pinacoteca asturiana. Once años después, en 2017, vendría otra donación de 24 obras de incalculable valor, siendo entonces director Alfonso Zapico.

Plácido Arango fue además presidente de la Fundación Príncipe de Asturias entre 1987 y 1996, y en lo empresarial quizá su hito más conocido fue la fundación de la cadena de restaurantes Vips, que en 2018 vendió al grupo mexicano Zena-Alsea por un importe próximo a los 500 millones de euros. Vips vio la luz en la década de los 70 del año pasado, pero curiosamente su primer restaurante en Asturias no abriría las puertas hasta hace apenas unos meses en un edificio rehabilitado en la calle Rúa, en el casco antiguo de Oviedo.

Su afecto hacia Asturias fue correspondido en su día con la concesión, por parte de la Junta General del Principado, del título de Hijo Adoptivo de Asturias, siendo presidente del Principado, Pedro de Silvia. En 2017 fue distinguico con la Medalla de Oro de Asturias.