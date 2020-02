Manuel Guijarro: "Hay que tener los pies en el suelo, la temporada ha empezado muy bien"

El atleta villarrobledense, Manuel Guijarro, se proclamaba este domingo campeón de España sub23 en la modalidad de 400 metros. Horas después de la hazaña, Guijarro ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha en Radio Azul SER para contar su experiencia y analizar el comienzo de la temporada.

“Me he encontrado genial, pero hay que tener los pies en el suelo a pesar de que la temporada ha empezado muy bien”, explicaba un orgulloso y feliz Manuel Guijarro en el programa Hoy por Hoy La Mancha. El joven atleta ha conseguido en Salamanca el récord de los campeonatos en 400 metros con un tiempo de 46,76, mejorando el 47,19 con el que ganó en el año 2018.

“Hay mucho trabajo detrás, hay entrenamientos que me bajan el ánimo, pero luego llego a casa y me apetece seguir compitiendo”, explicaba Guijarro. El joven atleta ha reconocido que “mi familia me ha apoyado mucho este fin de semana, estaban en el mismo hotel y les he sentido muy cerca, les doy las gracias por todo lo que hacen”.

A dos semanas de campeonato absoluto, Guijarro se muestra ambicioso, “llegamos en un buen momento y queremos seguir haciendo las cosas bien”, concluía.