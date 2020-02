La sala de prensa del Rodríguez López fue el escenario donde este lunes se llevó a cabo la presentación del nuevo director deportivo del CD Tenerife. Juan Carlos Cordero estuvo acompañado del presidente blanquiazul quien quiso apuntar que el sustituto de Víctor Moreno en el cargo "es el profesional que necesitamos en el club y que cumple con todos los requisitos que buscábamos para el cargo. No fue difícil encontrar un acuerdo para ambas partes", apuntó el máximo mandatario blanquiazul quien recordó que el actual técnico del primer equipo "llegó en un momento complicado pero ha sido capaz de dar con la fórmula para salir de la zona roja de la clasificación. Ahora el equipo trabaja de manera bien distinta y tiene mucha solidez defensiva", señaló.

Por su parte, el nuevo director deportivo de la entidad blanquiazul quiso agradecer la confianza depositada en su persona y explicó que se ha encontrado "mayor solidez en un equipo que está más cerca de ganar que de perder, con jugadores en estado de gracia. Mi relación con el presidente va de tiempo atrás y siempre ha sido buena, lo cual va a facilitar mucho las cosas a la hora de ejecutar operaciones en bien del club", aseveró el profesional nacido en Cartagena.

Su intención es la de poder asentar su proyecto durante los próximos años toda vez que ha estado tan solo dos meses sin trabajar para ningún club y considera al CD Tenerife como "un paso muy importante en mi carrera puesto que se trata de un gran club. No he querido esperar otras opciones puesto que el presidente me trasladó su confianza desde el primer momento", explicó.