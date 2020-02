Extel A Coruña vuelve a validar los justificantes médicos de sus trabajadores

Extel rectifica y se compromete a validar los justificantes médicos y partes de reposo de sus trabajadores, sin obligarles a coger bajas médicas, como hacía antes del mes de noviembre. Es un acuerdo que ha alcanzado con el sindicato CIG, que ha desconvocado la huelga que había previsto para marzo. El anuncio coincide con el anuncio por parte del Gobierno de la derogación del polémico artículo de la reforma laboral que facilita los despidos por bajas de corta duración y que ha supuesto movilizaciones en la calle.

Los trabajadores del centro coruñés de Extel respiran más tranquilos. Se congratulan de que esta empresa de telemarketing vuelva a la lógica y valide los justificantes médicos sin tener que coger una baja.

Patricia Cordo, delegada de la CIG., recuerda lo que sucedía hasta este momento: "incluso chegar co absurdo de que si vou a urxencias, en urxencias non me poden dar a baixa, e con ese repouso que me da o médico de urxencias non vale e teño, que faltar outro día para ir ó medico de cabeceira para que me de unha baixa do día anterior, o absurdo de perder outro día de traballo cando xa tiña un xustificante dese día".

Indica la CIG que a pesar del éxito que supone este acuerdo, permanecerá vigilante para que la empresa lo cumpla. Cuatro trabajadoras de Extel han sido despedidas en los últimos meses "por enfermar", según denunciaron los representantes sindicales.