A Coruña será el epicentro del cabaret en el mes de marzo

El Teatro Colón de A Coruña acoge desde el próximo 25 de marzo y durante cuatro días la undécima edición del Festival Galego de Cabaret. Un espectáculo en el que participarán varias compañías de danza y teatro y que culminará con un gran show con la "femme fatale" como protagonista.

El miércoles arranca la Compañía El burlesco Malandrín, para seguir el jueves con un homenaje a Pía Tedesco, una de las referentes del Cabaret en España. El viernes habrá un café cantante con la Swing Machine Orchesta.

Nelson Quinteiro, organiza el evento y reconoce que "a xente quere ver cabaret, números sobre cadeiras, quere ver bailes, picaresca.... e iso vai poder verse o día 28 demarzo, queremos ofrecer á xente un espectáculo que non é frecuente, que ademáis toma e aproveita todas as caracteristicas de luz, de son, de altura, e mais o piano do Teatro Colón, que está a altura de estes artistas".

El gran espectáculo del sábado pretende ser un show interactivo con el público, sólo apto para adultos, y en el que partticiparán hasta 50 artistas.