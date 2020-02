El PP tiende la mano al PSOE para solucionar el problema ferroviario en Jaén

El PP tiende la mano al PSOE para solucionar el problema ferroviario de la provincia de Jaén. Y es que, recordamos, el tren Jaén-Madrid sufría ayer un notable retraso con decenas de viajeros esperando en la Estación de Renfe de Jaén.

El tren que tiene su salida habitual a las 17:20 horas no pudo hacerlo con puntualidad por una avería. Finalmente, los viajeros lograron partir más de una hora y media después. Algo que ha vuelto a suceder en la mañana de este lunes y lo que ha provocado las críticas del PP. El presidente provincial y diputado nacional, Juan Diego Requena, afirmaba que es "una situación insostenible".

Cree que la posición ferroviaria que ocupa la provincia de Jaén en el mapa tiene que mejorar, "porque la sociedad civil lo está exigiendo". Extiende su mano al PSOE para luchar juntos por un ferrocarril de calidad en la provincia. Como idea, solicitan que los trenes Almería-Jaén-Madrid se mejoren a través de un intercambiador en Aranjuez para reducir los tiempos de recorrido. Además de utilizar vehículos modernos y correctos.

"Con los trenes de la serie 121 gran parte de este problema se resuelve. Nos permite circular en dos tipos de vías diferentes, el ancho convencional y alta velocidad, y también nos permitiría reducir esa distancia y ese tiempo para reducir las cuatro horas que dura el viaje", ha dicho Requena. Explica que "con trenes más modernos se dará más fiabilidad y confort a los viajeros, además de reducir el tiempo de transporte. No puede ser que se tarde más en llegar en tren que en coche".

Respuesta del PSOE

Sobre este asunto ha hablado el senador socialista Manuel Fernández. Reconoce que lo que está sucediendo con el ferrocarril es "inaceptable" y lo achaca a "siete años de abandono total del sistema ferroviario por parte del gobierno del PP". Asegura que fueron muchas las denuncias realizadas ante el gobierno de Rajoy por la escasez de inversiones que llegaban a la provincia de Jaén en esta y otras materias.

No quiere Fernández echar balones fuera, pero recuerdan "que las soluciones no llegan de la noche a la mañana". Asegura que se está trabajando para solucionar este problema de gran magnitud.

"Estamos trabajando con el Ministerio, con Renfe y con Adif codo a codo. Ojalá pudiéramos ir más rápido, mucho más rápido. Pero recuerdo que hemos tenido muchos meses de gobierno en funciones, que no hemos tenido un buen presupuesto con el que trabajar. El presupuesto de PP y Cs que, desgraciadamente, no nos deja margen de mejora para Jaén. Pero, que no le quepa a nadie la menor duda de que va a haber mejoras y de que vamos a salir de esta situación crítica", explica Fernández.

Dice el senador socialista por último que existe "la sensibilidad del gobierno nacional" para buscar soluciones a la crítica situación del ferrocarril en Jaén.

La PIE y los Ayuntamientos

Además, el PP ha anunciado que presentará mociones en todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Jaén para exigir al Gobierno central que las devoluciones de la PIE, la participación en los ingresos del estado, se hagan por parte de los consistorios a 10 años y no a 3 años como se plantea por parte del Gobierno central.

Juan Diego Requena, presidente provincial del PP y diputado nacional, considera que la crisis económica ya ha pasado. Habla de fase de recuperación de la economía y asegura que "tiene que tener influencia en las arcas municipales". Saca pecho por la revalorización de la PIE por parte de Juanma Moreno, algo que "“la anterior Junta del PSOE congeló", según Requena. Esto beneficia en más de un millón trescientos cincuenta mil euros a los ayuntamientos de la provincia.

El PP también arremete contra Pedro Sánchez porque "las previsiones de entrega a cuenta hayan sido mayores que la realidad económica del país", algo que hará, según Requena, que los ayuntamientos jiennenses tengan que devolver más de cinco millones de euros y la Diputación más de tres millones.

"Por eso, desde el PP, vamos a llevar una moción a todos los ayuntamientos al objeto de que la devolución para el ejercicio actual de los 8’5 millones de euros entre ayuntamientos y Diputación se haga como se hizo en el pasado, a 10 años”. Esto permitirá, dice, “mantener las economías municipales más saneadas", ha dicho Requena en rueda de prensa.