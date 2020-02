Hay un cantante argentino, Coti, que canta un estribillo en una de sus canciones que dice “El corazón de la ciudad está sangrando”. Aunque la canción tiene otros derroteros no puedo dejar de oir ese estribillo cuando veo algunas de las grietas de Jerez sangrando. Y va a terminar como esa otra canción de Silvio Rodriguez, Corazón desangrado. No hay una calle en el centro Histórico, Bien de interés Cultural desde el año 82 del siglo pasado, que no tenga uno, dos o varias casas abandonadas, tapiadas, expoliadas, destruídas... pero también ocurre fuera de los límites del Centro Histórico, en los espacios comerciales más inmediatos, calle Armas, San Agustín, Caballeros, Corredera y desgraciadamente empieza a ser habitual en las zonas nuevas.

Y no hablo de la ruina del Hotel Palmera, sino de las bodegas Don Zoilo de la misma calle, de casas de vecinos en el ámbito de la Iglesia Santiago, del antiguo restaurante La Tonelería en el parque Sandeman, de una nueva edificación en la esquina de Muleros con la cuesta del Agrimensor, de otra en la calle Asta, de bloques abandonados en Puertas del Sur, de esa mole que nunca fue junto al Hospital y ahora también el Restaurante el Bosque en el parque González Hontoria. Y no hay responsables, y no hay damnificados, solo la ciudad. El corazón de Jerez está desangrándose y usted lo sabe.