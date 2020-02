"Hay que seguir en esta línea"

José Manuel Camacho se convirtió en el gran protagonista del partido ante el Puente Genil. A punto de acabar el encuentro, evitó el tanto del empate con una gran intervención.

El guardameta roteño se mostró “muy feliz” con su aportación al equipo salvando dos puntos in extremis haciéndolo además ante un rival de la talla de s cordobeses, rivales directos en la lucha por la liguilla: “Sabíamos de la importancia de los tres puntos , era un partido muy importante para nosotros.. Hemos podido conseguir los tres puntos y lo importante es eso, que el equipo ha estado frente a un buen rival a un buen nivel”.

Camacho recuerda esa última acción del partido, “la jugada viene de una peinada de ellos y le cae el balón al mejor futbolista del Puente Genil. Le cayó el balón botando, y no sé si hubiese sido más peligroso que le hubiese caído sin botar o botando, porque era un caramelo. He estado acertado y gracias a Dios la he podido parar y despejar hacia fuera”

Para Camacho lo importante es “seguir en la dinámica positiva que traemos, veníamos trabajando muy bien y ahora está llegando la recompensa. Hay que seguir en esa línea y pensando ya desde el miércoles en el próximo rival”.