El Carnaval de León se queda sin desfile de Antruejos

Se trata de uno de los eventos que mejor aceptación tenía entre el púbico leonés. El desfile de Antruejos que acercaba el carnaval tradicional a la ciudad de León y que dotaba de contenido al martes de carnaval, normalmente huérfano de actividades para no competir con las principales cabalgatas de la provincia como la de La Bañeza. Este año, sin embargo, no va a celebrarse. La concejala de Fiestas explica que no han llegado a un acuerdo con la Federación Provincial de Antruejos, que reclamaba una partida de más de 12.000 euros para organizar el desfile mientras que el Ayuntamiento ofrecía un máximo de 8.000. Además Susana Travesí recuerda que la promoción del carnaval tradicional leonés no es una competencia del Ayuntamiento

Desde el PP han calificado de “lamentable” que el PSOE prescinda del desfile solo por unos miles de euros y ponen en duda el supuesto compromiso del alcalde con las tradiciones leonesas. "Esperemos que no haga lo mismo con los pendones y carros engalanados", dice el concejal Pedro Llamas

Cambios en el itinerarios

Por el contrario Susana Travesí destaca que el desfile del sábado va a batir récord de participación con más de 1.600 personas. Se modifica además este año el recorrido. El cortejo saldrá de Guzmán para finalizar en el Palacio de Exposiciones, a donde el Ayuntamiento trasladará el fin de fiesta para evitar complicaciones por las inclemencias meteorológicas, tras recorrer las calles del ensanche leones

También en el Palacio de Exposiciones tendrá lugar el carnaval infantil el próximo lunes. El programa de carnaval, al que el Ayuntamiento destina este año 20.000 euros, se completa con el Entierro de la Sardina que organiza el Miércoles de Ceniza la Federación de Asociaciones de Vecinos.