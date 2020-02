Molango agradece a la propiedad y aficionados sus cuatro años en el club

El ex consejero delegado del Real Mallorca, Maheta Molango, ha querido dirigirse a los aficionados a través de un comunicado, en el que agradece los cuatro años en el club. El comunicado dice así:

Comunicado de Maheta Molango

"Los 4 años que hemos vivido juntos quedarán para siempre en mi corazón y en él de mi familia. Las dos promociones consecutivas de Segunda B a Primera en tan sólo dos temporadas así como la épica noche del 23 de junio 2019 fueron unos de los momentos más felices de mi vida.

Estaré eternamente agradecido a la propiedad del club, encabezada por Robert Sarver, Andy Kohlberg y Steve Nash, por la oportunidad que me dieron. Espero que, a través de mi honradez, compromiso y pasión, haya podido devolverles la confianza depositada en mi.

No tengo palabras para agradecer todo lo que he aprendido de todos y cada uno de los entrenadores, directores deportivos, jugadores, empleados (en el sentido más amplio de la palabra, entre los que incluyo todos aquellos que no suelen "salir en la foto" pero que fueron fundamentales para construir un club sólido y sostenible), instituciones afines al club como Fundación, Peñas, Alfonsinos, Veteranos, Leyendas, patrocinadores, partners y medios de comunicación.

La afición de este gran Club centenario merece un apartado especial. Gracias de corazón por las muestras de cariño y el apoyo.

El Mallorca es un sentimiento. Este mismo espíritu de superación y resiliencia son los que permitirán que el Club alcance todos los objetivos que persiga, estoy convencido de ello".

Cap endavant i Visca el Mallorca!