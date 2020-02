Responsabilidad presupuestaria

A unos 430.000 euros ascienden las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista al borrador de presupuestos del Equipo de Gobierno. Unas enmiendas que se dividen en cuatro grupos; desarrollo de la ciudad, desarrollo cultural y turístico, desarrollo de las personas y socioeconómico.

En el primero de los apartados se apuesta por desarrollar urbanísticamente el municipio con el cuidado de los barrios, parques infantiles y obras de la calle Logroño. Además se propone iniciar una campaña en la que Medina se muestre como “Ciudad para vivir” y, que se reforme el Plan de Vivienda. En el apartado cultural y turístico se sugiere mejorar algunos espacios e invertir en la biblioteca y Palacio Real Testamentario, además de abrir líneas de financiación para las cofradías y los aniversarios del Museo de las Ferias y la Quema de Medina.

Pero, sin duda alguna, la línea roja del PSOE está puesta en el apartado dedicado a la persona y ahí entra la Residencia de Mayores; los socialistas exigen que se incluya el pliego de condiciones para la construcción de la residencia porque, han dicho, “la pelota está en el tejado del Ayuntamiento”.

En el último apartado consideran que se deben incluir en el presupuesto los Planes Provinciales para Rodilana y Gomeznarro, poner en marcha el Plan de Empleo Joven y crear una partida específica para la Plataforma Intermodal.

Para sacar adelante estas enmiendas, el PSOE propone que el Equipo de Gobierno no incremente la partida de festejos taurinos, que se reduzca el gasto de algunas partidas y que no suban las de protocolo y dietas. Con respecto a la postura que tendrá el PSOE en el debate, el portavoz, José María Magro, recuerda que son el grupo mayoritario en la oposición y trabajarán con responsabilidad. Así, si les admiten todas las enmiendas tendrán su apoyo, de no ocurrir eso, habrá que seguir debatiendo las que no se acepten para analizar una posible abstención.