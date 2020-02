Els agricultors de la Vall d'Albaida es manifesten a València per protestar per la situació del camp

Més de 20.000 agricultors i uns 1.000 tractors van col·lapsar el passat divendres el centre de València, sent la major manifestació del camp a la Comunitat durant aquest segle. En aquesta protesta, s’ha exigit un preu just per a les seues produccions i han denunciar la demagògia de les polítiques buides. Així ho explicava Olegari Olivares Secretari Comarcal de La Unió de Llauradors:

Aquesta mobilització es suma a la ona de protestes i manifestacions del sector agrari que estan succeint en moltes Comunitats Autònomes. Entre les reivindicacions, destaquen la revisió de la Llei per millorar el funcionament de la cadena alimentaria, crear un observatori de Preus o crear un pressupost suficient per cobrir les necessitats de les persones assegurades. Mario Mira Alcalde d'Otos i llaurador, explicava així les condicions al camp: