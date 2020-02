Alicante arrancó muy fortísimo Alicante en el tercer cuarto. Con un Ortega imparable, la diferencia de los de As Burgas se esfumó con solamente dos minutos jugados para que las tablas volviesen al marcador después de mucho tiempo (43-43). Ourense volvió a coger la delantera agarrándose a las canastas de Edu, Kevin y Balaban para abrir una pequeña brecha ( 44-49). Poco duraría la ventaja. De nuevo Galán y una técnica al entrenador local devolvían el empate al marcador, empate que se mantendría hasta el final del cuarto para llegar a los diez minutos finales con todo por decidir (58-58).

Con el Pazo apretando como sexto jugador arrancó el último periodo. El primer equipo en sumar fue Ourense, que con un tiro libre de Yankuba Sima abría la veda. El luminoso reflejaba en ese momento un 59 -58 favorable al COB, y esa la última vez que mandarían en el marcador. Aparecieron Schmidt y Pitts, la defensa sobre Balaban ahogaba al serbio y en un abrir y cerrar de ojos, Alicante se iba seis puntos arriba(64-70). Le metió el miedo en el cuerpo Ourense a los alicantinos. Un triple de Edu Martínez dejaba la diferencia en solo dos puntos pero no pudo ser. El equipo ourensano tuvo la última acción para empatar el partido por medio de Balaban que, con un tiro taponado por Fall, muy protestado por la grada que consideraba que el balón estaba bajando, no fue capaz de llevar el partido a la prórroga. EL resltado final 68-70.