Tan solo han pasado cuarenta y ocho días de este año 2020 y el panorama en Palencia es desolador. Siguen cerrando comercios. Cada vez hay más letreros de “se vende”, “se alquila” o “cierre por liquidación”.

Recientemente hemos visto que quedan libres dos de las esquinas más comerciales de la ciudad, en torno a los Cuatro Cantones. Lo que antes se llamaba “la Milla de Oro” de Palencia.

Si os dais un paseo por la ciudad son cientos de locales los cerrados. En muchos casos con imágenes penosas y fachadas descuidadas. Eso por no hablar de las obras en la Calle Mayor. Obras que se eternizan y que contribuyen a la imagen de ciudad sucia y triste.

Me cuentan que recientemente han cerrado once bares en la capital. Y que el pasado 2019 cerraron nada menos que sesenta y cinco en toda la provincia.¡Menudo dato!

En nuestros pueblos hay mucha gente que se jubila y los jóvenes no muestran interés en el relevo. Incluso en sectores que tienen asegurada la venta, por ejemplo en panadería. Estamos metidos en el bucle de los locales que cierran. Los alquilan otros y a la larga terminan cerrando de nuevo. Sin que hagamos nada efectivo por revertir esta situación.

El panorama es desolador y no parece suficiente con ir a la Zarzuela, que nos saluden y nos aplaudan. Con eso no comemos. La Zarzuela no compra en Palencia y muchos palentinos siguen comprando sólo a través de internet. El día que sus padres y familiares sean despedidos por cierre del negocio que mantiene esa familia se darán cuenta del daño causado.

Hay una competencia brutal y eso obliga a reaccionar. A cambiar usos y costumbres. Y debe obligar a nuestros políticos a arbitrar medidas para evitar esta “liquidación total por cierre”. Debemos buscar soluciones definitivas e invertir en soluciones de futuro YA. Sobre todo porque, a la vista está, ya vamos tarde.