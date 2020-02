El acusado de abusar sexualmente de su hija denunciado por su otra hija por el mismo motivo

Visto para sentencia el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palencia contra un padre acusado de abusar sexualmente de su hija, desde que ésta contaba 5 y hasta los 10 años de edad, y en el que se ha conocido que su otra hija mayor ha presentado denuncia contra él por los mismo motivos y usando el mismo modus operandi en los dos casos. El acusado, que se enfrenta a una pena de 12 años de cárcel, ha negado los hechos en su declaración.

El juicio ha comenzado con la declaración del acusado, que ha sido muy breve y en la que ha negado abusar de su propia hija mientras convivieron bajo el mismo techo, desde que ésta tuvo 5 y hasta que cumplió los 10 años de edad y, al morir su madre, se fue a vivir con sus abuelos. Ha reconocido tener problemas con la bebida "siempre me gustó" pero que no sabe si este consumo le ha podido provocar alguna secuela.

La denunciante, que ha optado por declarar tras un biombo y acompañada de una psicóloga de apoyo, he asegurado que su padre la visitaba por lasnoches, cuando estaba dormida "y me tocaba por todo el cuerpo". Ha reconocido que en ocasiones existió penetración vaginal y que no relató a nadie lo que sucedía porque no sabía ni cómo hacerlo. Fue hace dos años, cuando estando con una amiga vio un acso similar en televisión y fue cuando se decidió a hablar y presentar denuncia. Fue entonces cuando habló con su hermana mayor que le reconoción que a ella le había hecho lo mismo y presentó también denuncia contra él por los mismo motivos. Igualmente ha asegurado que no ha querido saber de él en este tiempo pero que el ha insistido para pedirle dinero de forma continuada. Por su parte, su hermana, 15 años mayor, hija de la madre de una relación anterior pero reconocida legalmente por el acusado, ha declarado que ella sufrió los mismo abusos por parte del padre y que por ese motivo se marchó de casa a los 16 años, que puso en conociemiento del CEAS de Guardo los abusos y pero no se presentó denuncia hasta ahora que se ha decidido a hacerlo. Por su parte trabajadoras del CEAS dieron traslado a protección a la infancia que, en contra de su criterio, decidieron sólo sacarla del domicilio familiar pero sin quitar la tutela a los padres.

Guardia Civiles, psicólogos y trabajadores sociales se han ratificado en sus declaraciones iniciales y será ahora la Audiencia quién decida sobre el futuro del padre para el que el fiscal solicita 12 años de prisión, así como la prohibición de acercarse a la joven a su domicilio, lugar de estudios, trabajo o donde se encuentre a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por un tiempo de 15 años. En el apartado de responsabilidad civil el Fiscal solicita que el procesado indemnice a su hija con 9.000 euros por daños morales. La acusación particular pide la misma pena de 12 años de prisión mientras que, la defensa, pide la libre absolución de su patrocinado.