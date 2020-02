Educación no autoriza el abandono del programa en inglés al colegio de Castejón

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra no ha autorizado la solicitud de salida del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) presentado por el centro público 'Dos de Mayo' de Castejón.

La Comisión de autorización considera que el plan de salida no está debidamente justificado, ya que no se hace mención a la previsión de plantilla tras el abandono del programa. Asimismo, se señala que la viabilidad del plan de salida no ha tenido en cuenta el punto de la Orden Foral en el que se plantea que el centro deberá garantizar la continuidad del programa en los que esté implantado.

En cuanto a los reacciones por parte de las distintas agrupaciones políticas de la localidad, Navarra Suma ha declarado su satisfacción con esta resolución, pues señala que iba en contra de los ratios de matriculación en este programa y de la decisión de las familias.

Por su parte, ya el PSN había mostrado también su rechazo al abandono de este programa y señalado que esa decisión había sido tomada por el centro y sin tener en cuenta la opinión de los padres y madres de los alumnos afectados.

El Ayuntamiento de Castejón había manifestado el apoyo al programa PAI, gracias a la moción presentada por los socialistas. Aunque la petición para que el Equipo Directivo del centro reconsiderase la decisión adoptada fue rechaza por el voto de calidad del alcalde.

Mientras en el parlamento, Geroa Bai, Podemos e IE han solicitado la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático para valorar cómo se toman este tipo de decisiones, que Ainhoa Aznárez (Podemos) ha calificado de "grave".

Por su parte, Ramón Alzórriz (PSN) señala que "ha sido en base a un informe técnico, y ante informes técnicos, asunciones políticas".