Polémica con la venta de las primeras entradas para la semifinal de Anduva

"Abrían las tiendas a las 9.30 horas y para las 9.31 horas ya estaban todas las entradas agotadas, no se entiende". Con estas palabras se quejaba la afición de la Real Sociedad de la rocambolesca situación vivida en el primer día de venta de entradas en San Sebastián para el partido de vuelta de la semifinal de Copa del Rey en Anduva. Este lunes las tiendas de un patrocinador de la Real, Viajes Halcón, ponía a la venta las primeras 112 entradas para ese partido en casa del Mirandés. Y esa venta ha terminado con polémica. Porque los seguidores que han hecho cola esperando en las tiendas donde se podían adquirir esas localidad se han quedado sin poder comprar sus entradas. La razón es que parece que ni siquiera se han llegado a poner a la venta. "Yo he ido a las 9.15 horas al a sucursal que tienen en el barrio de Gros. Abrían a las 9.30 horas, había unas quince personas delante y cuando ha entrado el primero de la fila, le han dicho que ya no había entradas. Y eso nada más abrir, a las 9.31h. Le han dicho que ya se habían agotado. Así que nos hemos quedado todos con cara de idiotas, no entendíamos nada", explica Jon Gaztelmendi a la Cadena SER en el programa Hora 25 Deportes Gipuzkoa.

El propio Gaztelmendi explica que se han pedido explicaciones al patrocinador, sin encontrar una respuesta satisfactoria. "Nada, ninguna epxlicación, la única explicación que decían es que el sistema de ventas es así y que no quedaban entradas. Pero el problema es que eso ha pasado en todas las tiendas donde se vendían esas entradas, no es que digas que todas las entradas se vendieron en una tienda y tuvimos mala suerte. Sólo de una persona que ha podido conseguir una entrada". Los aficionados afectados ahora van a poner una queja a la Real Sociedad. "Visto el revuelo montada y el desastre montado, pidiendo explicaciones, porque es imposible que 112 entradas se vendan en un minuto de forma presencia. Porque la venta se activaba a las 9.30 horas y no ha sido así. Yo no pido una recompensa y que me den entradas, pero una eplicación. Si se agotan las entradas y yo lo veo, pues vale. Pero lo que ha ocurrido no se puede tolerar. Lo único que pido es que me digan si ha sido fallo de la Real, o del patrocinador o si alguien ha hecho algo mal, que estaban adjudicadas de antes o que nos digan algo", añade.

Desde el patrocinador niegan las acusaciones recibidas por los socios que acudieron a las tiendas a comprarlas, pero también reconocen que para la siguiente venta de entradas lo harán todo centralizado en una de sus tiendas y no en todas las que tienen distribuidas por la provincia. Hay que recordar que estas 112 localidad que ponía a la venta Halcón Viajes eran las primeras que se podían conseguir para esea semifinal en Anduva. El club dispone de 1.048 entradas que le ha enviado el Mirandés, que distribuye de la siguiente forma. 500 entradas a un precio de 35 euros serán para los socios y se podrán adquirir a través de la web del club realista, para lo cual hay que apuntarse en en una lista que se cierra el 21 de febrero. El club se reserva 236 localidades para sus compromisos. Y las 200 entradas restantes son para uso exclusivo de sus peñas, las que habitualmente viajan con el equipo fuera a animar a la Real.