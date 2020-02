El PP pide mayores servicios de transporte urbano para los barrios incorporados

Aprovechando que el gobierno municipal junto con la empresa adjudicataria, están modificando algunas de las líneas de los autobuses, el PP en el Ayuntamiento pide que se busque una solución para dar servicio a los barrios incorporados a los que no llega el transporte público.

A día de hoy, tan solo Hontoria y Zamarramala cuentan con este servicio; el resto de los barrios incorporados – Madrona, Torredondo, Perogordo y Fuentemilanos – siguen a la espera que desde el Ayuntamiento se les ofrezca una solución. “Si todos los vecinos de Segovia, vivan en el barrio que sea, pagan los mismos impuestos, deberían tener los mismos servicios. Y en estos momentos, no es así”, afirma el portavoz de los populares, Pablo Pérez.

Opinan que se perdió una excelente oportunidad de haber buscado una alternativa para que todos los barrios incorporados tuvieran transporte público, cuando se estaba elaborando el nuevo pliego. Eso no significa, señalan los populares, que no pueda hacerse ahora. “Seguro que el gobierno de Clara Luquero busca alguna excusa, como que afecta al transporte interurbano y no es competencia del Ayuntamiento. Pero lo que sí es competencia de quien nos gobierna es buscar soluciones para los problemas de sus vecinos”.

La formación que lidera Pablo Pérez incide en que en estos barrios hay tanto gente mayor - que ya no puede utilizar sus propios vehículos – como niños y jóvenes que tienen que desplazarse a la capital para estudiar o disfrutar de las actividades que se organicen. “Si tuvieran opciones con un transporte público, no tendrían que depender tanto de otras personas y podrían acceder mejor tanto a los servicios que necesiten, como puede ser una consulta médica, como a cualquier otra actividad”, señalan desde el PP en el Ayuntamiento.

Insisten en que es una demanda vecinal desde hace años por lo que tiene la suficiente justificación como para intentar buscar una posible solución. “No sólo lo demandan los vecinos de estos barrios de manera individual; también lo hacen desde las diferentes asociaciones y juntas vecinales. El gobierno municipal debería trabajar en ello”.

Para los populares es cuestión de pararse a pensar y de voluntad política y proponen como una alternativa, la posibilidad de firmar algún tipo de convenio con empresas que sí puedan realizar el transporte interurbano. “Esto mismo podía haberse incluido en el propio contrato y que la empresa adjudicataria lo hubiese incorporado. Las soluciones hay que buscarlas porque creemos que sí que puede ser posible.”

Concluyen desde el principal grupo de la oposición señalando que si se quiere que todos los vecinos de Segovia tengan las mismas oportunidades, habrá que proporcionarles los mismos servicios y el transporte público es básico.