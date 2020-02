Alcaldes y concejales del nordeste exigen a la Junta la Unidad Medicalizada de Emergencias para Riaza

El PSOE de Segovia continúa el proceso de constitución del Consejo Municipal con la elección de los representantes de los alcaldes y concejales socialistas del Partido Judicial de Riaza, que formarán parte de este órgano concebido como foro para debatir y reflexionar sobre las políticas locales en la provincia, para aportar una visión provincial a los debates sobre la política nacional o autonómica y para proponer y asesorar a los órganos del PSOE de Segovia sobre estrategias, resoluciones y posicionamientos en todo lo relativo al ámbito municipal.

En la reunión celebrada en Ayllón han resultado elegidos para formar parte de la Dirección Permanente de este órgano por el Partido Judicial de Riaza, los Alcaldes de Villaverde de Montejo, Ricardo Hernando, y Moral de Hornuez, Alejandro de la Hoz; las Alcaldesas de Ayllón, María Jesús Sanz, y Riofrío de Riaza, María del Pilar Vallecillo; y el portavoz en Fresno de Cantespino, Carlos van Oosterzee.

Durante el encuentro, la Alcaldesa de Ayllón, María Jesús Sanz, ha insistido en reivindicar la Unidad Medicalizada de Emergencias: “los vecinos del nordeste y de la demarcación del Área de Salud de Riaza nos merecemos que, de una vez por todas, la Junta de Castilla y León ubique en dicho centro esta Unidad dotada de profesionales sanitarios que garantice una asistencia sanitaria rápida y eficaz”.

Sanz ha recordado que el actual servicio dotado de una Unidad de Soporte Vital Básico (en cuyo personal no constan ni médico ni enfermera) es un servicio “insuficiente y que en absoluto responde a las necesidades de demarcación del Área de Salud de Riaza y que poco tiene que ver con la dotación que supone una Unidad Medicalizada de Emergencia que, recordemos, es un vehículo sanitario que cuenta con los recursos humanos y técnicos necesarios para realizar un diagnóstico de emergencia, estabilización de pacientes mediante técnicas de soporte vital avanzado y control de pacientes durante el traslado”.

Los alcaldes y concejales socialistas han lamentado la situación que se vive actualmente casi a diario ya que el protocolo de actuación que impide viajes que alejen a la UME más de media hora de su base, y dada la distancia entre el Nordeste y la capital, “ese medio no puede actuar en nuestra comarca, por lo que se han implantado puntos de “intercambio” en gasolineras y carreteras”; una situación que califican de “inadmisible y vejatoria para los pacientes que la sufren”.

Cabe destacar que la comarca del Nordeste se encuentra en una de las zonas periféricas de la provincia de Segovia, está compuesta por 22 municipios, algunos de los cuales están a más de 100 kilómetros del Hospital de referencia y con una población aproximada de 5500 habitantes altamente envejecida. A esta población estable ha de sumarse la necesidad de dar cobertura médica a la N-I y la N-110, dos vías con alta siniestralidad; los fuertes incrementos de población, tanto los fines de semana como en períodos vacacionales; o el funcionamiento de centros turísticos como la estación de esquí de La Pinilla.

Los alcaldes y concejales socialista de la comarca denuncian que “el PP en la Junta, ahora con complicidad de Ciudadanos, sigue negándonos la tan necesaria Unidad Medicalizada y rechazaron el pasado mes de noviembre la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad exigiendo esta dotación. No podemos aceptar que, después de 32 años de gobierno del Partido Popular en Castilla y León, ahora se nos diga que todo queda supeditado a la elaboración de un Plan, lo que suena a ocultar con palabras la voluntad de la Junta de Castilla y León de no dotar de una UME a nuestra comarca”, enfatizan.

“En esa moción, además de solicitar la UME para el Centro de Salud de Riaza, pedimos la ampliación del horario a 24 horas de las ambulancias SVB de los Centros de Salud de Sepúlveda y Navafría y que se cubran las bajas de personal con la menor dilación posible para evitar casos como el de la consulta de Pediatría”. ”Además, consideramos que es de vital importancia que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid lleguen a los acuerdos necesarios que permitan que el helicóptero de urgencias con base en Lozoyuela, pueda prestar servicio en nuestra área de salud, y que el traslado de los pacientes de emergencias graves se produzca directamente al Hospital más cercano que cuente con los medios oportunos para prestarle la mejor asistencia, con independencia de la ubicación territorial de dicho Hospital”, concluyen.