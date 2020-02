Los retos (inmediatos) del dueto Millán/Cantos

La semana del amor pasó sin pena ni gloria por el Ayuntamiento de la capital. Viejas cuitas, nuevos reproches.

Licitación para la asistencia técnica del servicio público de transporte urbano de Jaén. La consejería de Fomento de la Junta advierte al Consistorio, en escrito recibido el viernes, que poner en marcha el tranvía sin trasladar antes la Estación de Autobuses a Vaciacostales triplicaría el coste por viajero (de 3,71 a 11,54 euros). El nuevo estudio del Gobierno andaluz sitúa el coste del arreglo de la infraestructura en 4,7 millones de euros, más del doble del último cálculo publicado.

El alcalde, Julio Millán, de inmediato, el sábado, en su respuesta, reclamaba que la variable condicional no debiera retrasar más la reactivación del sistema tranviario. El dilema planteado sobre la conveniencia de que la estación intermodal esté en Renfe o en Vaciacostales no tendría que impedir que el tranvía funcionase antes de acabar el año. Supeditar una cosa a la otra, con la consiguiente construcción de la Intermodal, pospondría el hecho no menos de 5 años. El túnel no parece tener fin.

Por otro lado, el plazo límite para la interposición de recurso por parte del equipo de Gobierno a la inadmisión del ERE de Onda Jaén finaliza esta semana. Pongámonos, por enésima vez, en situación. Onda Jaén RTV, datos referidos a 2014: 2,5 millones de euros, subvención anual. 2,4 millones de euros, coste laboral. 1,4 mill.€, deuda comercial. 1,2 mill.€, acreedores. 0 ingresos propios. 60 millones de euros de gasto en la etapa de Gobierno del PP. ¿Insoportable? ¿Inasumible? ¿Reconducible? ¿Redimensionable? ¿Y la línea editorial?

Línea directa aseguradora: Todo cuanto concernía a la información municipal pasaba por el despacho de Fernández de Moya. Los dos últimos jefes de prensa del ex líder popular, Pablo Ruiz Alcántara y Miguel Martínez Rayo, obraron durante años, de parte y de oficio, de mandamases del engendro mediático de titularidad pública. Un personal mayoritariamente escogido entre afines, correligionarios, familia: el mismísimo yerno del secretario general del partido elevado a la categoría de jefe de redacción. ¿Sueldos? Coste/mes: casi todos comprendidos entre 4.576 y 3.098 euros, salvo uno que se queda en 2.602€.

El nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Cs coincidía en la necesidad de un entierro más o menos digno pero, aunque la recolocación/reubicación pactada de la plantilla se antojara de libro, no cupo el acuerdo. Los trabajadores, bien respaldados por sus sindicatos , CSIF y UGT, con el inestimable acompañamiento de CCOO, que pese a no tocar bola representativamente hablando antes en su comité de empresa, ahora se erigía en su primer adalid, se negaron a renunciar a su nivel salarial, en muchos casos muy por encima de la categoría profesional real. El status del colectivo no se toca, no es negociable.

Así, el Ejecutivo de Julio Millán/María Cantos, después del rechazo de la Delegación Territorial de Empleo al despido temporal mediante un ERTE, en agosto -“No se puede aplicar, por ilegal, un ERTE en una administración pública”-, decidió asirse a la traumática salida del ERE, sentenciando nuevamente Empleo, tras semanas de incertidumbre, el pasado enero, que al no existir ‘causa de fuerza mayor’, argumento principal del Ayuntamiento, no podría plantearse la extinción de los 46 puestos de trabajo.

La misma Inspección de Trabajo que descartó la vía del ERTE, se justificaban los de Millán/Cantos, no tenía tan claro, en ese momento procesal, que no concurrieran, precisamente a partir del incendio, las circunstancias de “fuerza mayor”. “Aquí no se muere ni Dios”, vociferaba, entrando a la cuadra del caserío, el hermano de Ramón Sampedro en “Mar adentro”. Francisco Cantero, secretario general de CCOO -Casi ahijado de Maribel Lorite, más de un vaso de leche caliente y algún que otro azote cariñoso le dio en su infancia al dirigente sindical la actual secretaria particular de Julio Millán, madre de José Manuel Higueras.

Ni familiaridad ni niños muertos, o sea- avisaba antes del fallo al primer edil de que por el camino del ERE la ley estaba de parte de la plantilla. Cantero reta a Millán a debatirlo públicamente. ¿En el barrio de San Juan? Fuentes oficiosas del Ayuntamiento bisbisean que, pese a lo acordado en asamblea, un buen puñado de trabajadores no vería ya mal la recolocación/reubicación con tal de acabar de una vez con este sinvivir.

Asistimos, pues, a la semana en que el dueto Millán/Cantos agotará su margen de maniobra al concluir el plazo para presentar, o no, recurso. Con una deuda a cuestas de más de 630 millones de euros, decisiones de este tipo, que a algunos advenedizos pudieran parecer de cajón, ciertamente se complejizan.