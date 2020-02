Las dos caras

El Valencia sigue sin ser un equipo fiable. En ocasiones no se sabe porqué ni respondiendo a que, los jugadores sacan en el campo de forma colectiva, lo poco que queda del Valencia de la época de Marcelino. Afortunadamente para los aficionados, pero sobre todo para la cabeza de los jugadores, el pasado viernes hicieron un segundo tiempo ante el Atlético de Madrid muy bueno, lo suficiente como para haber merecido ganar el partido. Ese encuentro ha resultado importantísimo para la moral de los jugadores, de cara al partido del próximo miércoles. No me quiero ni imaginar cómo hubiese sido viajar a Milán, a enfrentarse al Atalanta, equipo máximo goleador de la primera división italiana, con una defensa muy débil con Mangala - Diakhaby (u otro parche) como centrales. Aun así el partido y la eliminatoria va a resultar complicada, porque no se sabe qué cara vamos a ver del Valencia, en los dos partidos.