Atienza: "Es bonito que la gente se ilusione, pero hay que mantener la calma"

El Real Zaragoza ya está en ascenso directo. La última victoria ante el Elche (1-2) y la derrota del Almería (3-2) ante el Huesca, permite al conjunto aragonés permanecer como segundo clasificado, al menos, esta semana. Además, una victoria el miércoles en Anduva acercaría todavía más al equipo a la primera posición.

"Pichu" Atienza ha sido este lunes la voz del vestuario para reconocer el buen momento que vive el equipo, pero también para enviar un mensaje de prudencia: "Que la gente se ilusione es normal y bonito, nosotros estamos muy ilusionados pero hay que mantener la calma". Porque según el central "equipos que están muy arriba flaquean y equipos que no estaban arriba ahora llegan".

Una de las claves de la mejoría del Real Zaragoza se explica en la seguridad defensiva y en sentido Atienza comentó que "estamos en un momento en el que el equipo está recibiendo pocos goles y en una Liga como esta y un objetivo como el nuestro eso es muy importante".

La semana no da un respiro al conjunto blanquillo porque el miércoles toca visitar a un equipo en plena forma y semifinalista de la Copa del Rey como es el Mirandés: "Será un partido muy duro, están haciendo las cosas muy bien, tienen hambre, ganas y su campo es muy difícil".

En ese encuentro en Miranda de Ebro no estará el máximo goleador Luis Suárez por lesión, pero el central Atienza confía en el resto de sus compañeros para que no se note la ausencia del colombiano: "No estará Luis, estará otro compañero, todo el mundo está capacitado para hacer las cosas bien, el que decida el entrenador saldrá con las mismas ganas".