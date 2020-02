Prosigue la investigación sobre el crimen de Broto

La joven de 22 años, detenida por haber matado, presuntamente, a su ex novio a cuchilladas en Broto (Huesca), continúa detenida en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Boltaña y pasará a disposición judicial al mediodía de este martes en el Juzgado de Instrucción del mismo municipio de Sobrarbe. Entretanto, la Guardia Civil la está interrogando y practicando diversas diligencias al objeto de esclarecer al máximo las circunstancias que rodearon el trágico suceso.

Paralelamente, el féretro del joven llegaba a media tarde de este lunes al Tanatorio Santa Orosia de Sabiñánigo, donde la familia tenía intención de velarlo, hasta que este martes celebren una misa funeral a media mañana en Broto. Además, habrían pedido permiso para poder proceder a su incineración.

La familia no tiene abogado para ejercer la acusación particular y, según ha podido saber Radio Huesca, por el momento no se lo habría planteado.