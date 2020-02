Guti no da con la tecla y cada alineación es una 'revolución'

Acertar el once del Almería parece como hacer una quiniela, o ‘echar’ la primitiva; es casi misión imposible dar en la diana con los equipos titulares del míster José María Gutiérrez, Guti, después de 14 jornadas en el banquillo rojiblanco en el Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata. No da con tecla en el Almería, con el once de cada jornada.De hecho, nadie tiene el puesto asegurado, salvo unos pocos privilegiados (Darwin Núñez y Lazo); el delantero uruguayo solo se cae del once cuando está sancionado o lesionado, normal por la calidad y el potencial que tiene, pero Lazo parece tener las llaves del once del Almería. El míster lo quitó en el minuto 69 el pasado sábado en El Alcoraz en el partido ante el Huesca de Míchel.

La afición rojiblanca está deseando volver a ver en acción aquel Lazo que nos deslumbró a todos con su fútbol y sus goles de otra categoría; el jugador también está deseando recuperar aquel magnífico nivel para ayudar al equipo rojiblanco para ir saliendo del bache en el que se ha metido el Almería después de cuatro jornadas sin ganar en las que se han sumado solo un punto en cuatro partidos. Estamos ante el peor Almería de la temporada, ya que el equipo jamás estuvo este curso un mes sin ganar.

El vestuario y el cuerpo técnico entienden que ha llegado la hora de acabar con la mala racha y hay que ganar sí o sí el próximo sábado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Fuenlabrada, a las 16:00 horas, en el partido correspondiente a la jornada 29 en la categoría de plata del fútbol nacional.

Sorpresa

El entrenador del equipo rojiblanco ha utilizado hasta tres porteros en los 14 partidos que lleva en el banquillo del Almería. René fue titular en los dos primeros encuentros de Guti en el Almería; aquellos dos partidos acabaron con empate ante Zaragoza y Elche, y en sus tercera partido cambió y puso a Fernando. El meta murciano fue titular, pero después de once partidos, el míster cambió y puso a Sivera en el partido del pasado sábado en Huesca.

Pese a no dar en la diana con el once, en cuanto a repetir equipos titulares, el Almería con José María Gutiérrez, Guti, en el banquillo, ha estado en once ocasiones en plaza de ascenso directo a Primera División de los catorce partidos que lleva. Pero volviendo a la pizarra ¿qué equipo saldrá el sábado? Es la pregunta del millón y más después de cerrarse el mercado y hay ¡25 en plantilla!