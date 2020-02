El Quabit "pierde" en Cangas, pero presentará reclamación por un grave error de la mesa

Liga Asobal 17ª Jornada

Frigoríficos Morrazo 24 Guadalajara 23

El Quabit cae en O Gatañal, pero presentará una reclamación ante la RFEBM, por un grave error de la mesa de anotación. Una vez revisada el acta del partido y la secuencia de goles, se comprueba que el 22-21 que subió al marcador no existió, es decir, que la mesa sumó dos goles al Cangas en la misma acción en le minuto 52.

Alejandro Ortiz, el presidente del equipo alcarreño, ha comparecido para explicar lo sucedido y las medidas que piensa tomar el club ante los estamentos federativos. Escucha aquí sus declaraciones:

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 16 feb (EFE).- Un penalti detenido por Javi Díaz al cubano Dariel Rivera con el tiempo cumplido permitió al Frigoríficos del Morrazo sumar un importantísimo triunfo ante el Quabit Guadalajara (24-23), en un partido intenso, igualado y no exento de polémica por un tanto concedido al equipo gallego que los visitantes reclamaron que no existió.

Sorprendió el Guadalajara a su rival con 1-5 de salida que obligó al técnico local, Nacho Moyano, a pedir su primer tiempo muerto antes del minuto 5. Reaccionó su equipo con un parcial 3-0 y Mariano Ortega también paró el choque. Su equipo, con varias paradas de Hombrados, volvió a dispararse (5-9, min.15) ante un Frigoríficos acelerado y sin intensidad defensiva.

Pero con el paso de los minutos los gallegos crecieron desde su defensa. La primera línea alcarreña, sin rotaciones por la lesión de Chema Márquez, se había quedado sin gasolinera, y el Frigoríficos apretó de nuevo el electrónico (11-12, min.26).

Mantuvo el equipo gallego ese nivel defensivo en la segunda parte, y varias paradas de Javi Díaz le permitieron tomar el mando del choque por primera vez sobrepasado el ecuador del segundo periodo (20-19). Ortega pidió tiempo muerto. Y metió en pista al portero iraní Saeid Barkhordar, que acabaría siendo decisivo.

Cuatro paradas consecutivas suyas dañaron al Frigoríficos, demasiado fallón en la finalización y abusando en exceso de los uno contra uno. Guadalajara vivía de las paradas de Barkhordar, al que Kuran, con una espectacular rosca, superó antes de lesionarse en el tobillo. Faltaban seis minutos.

El Frigoríficos en un visto y no visto se puso 2 arriba; el banquillo rival protestó que el marcador era 22-21. Los árbitros -los hermanos Jorge y Jesús Escudero Santiuste- y la mesa mandaron seguir. Una rigurosa exclusión a Dani Cerqueira y un parcial 0-2 igualó el duelo, con el Frigoríficos estrellándose contra un gigantesco Barkhordar.

La igualdad se mantuvo hasta el último minuto. Vujovic por fin superó al internacional iraní para poner el 24-23, Guadalajara sacó rápido y forzó un penalti a falta de dos segundos, con todo O Gatañal pidiendo falta en ataque. Dariel Rivera pudo empatar desde los siete metros pero Javi Díaz sacó una espectacular mano para dar vida al Frigoríficos en la pelea por el descenso.

Ficha técnica:

24 Frigoríficos del Morrazo: Javi Díaz, Muratovic (1), Ribeiro (2), Cerqueira (5), Quintas (2), Mitic (3) y Menduiña (2) -equipo titular- Simes (2,1p), David Iglesias (2), Vujovic (2), Carlos Vilanova (1) y Kuran (2).

23 Quabit Guadalajara: Hombrados, Dariel Rivera (5), Paredes (1), Montoya (3), Romanillos (4), Artur De Souza (4) y Nacho Moya (4) -equipo titular- Saeid Barkhordari (ps), Serradilla (1), Petrov, Gallardo, Alberto Sanz y Barricart (1).

Marcador cada cinco minutos: 1-5, 2-5, 5-8, 7-10, 9-12, 12-14 (descanso); 14-15, 18-19, 19-19, 20-21, 21-21 y 24-23.

Árbitros: Jesús y Jorge Escudero Santiuste (colegio cántabro). Excluyeron a Quintas y Cerqueira por parte del Frigoríficos del Morrazo, y a Alberto Sanz por parte del Guadalajara.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de la liga Sacyr Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.400 espectadores.