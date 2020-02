Benjamín Perdomo lo confirma: "Los CACT están en suspensión de pagos"

El consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo confirma que la empresa pública está en suspensión de pagos. "Podemos seguir pagando este año pero con todas las deudas que tenemos, no lo vamos a poder hacer. Habrá que reformar muchas cosas para que esta empresa siga funcionando", explica Perdomo, que anuncia una posible inyección de capital por parte del Cabildo de Lanzarote para afrontar los pagos. El consejero delegado afirma que los trabajadores y los proveedores no deben estar preocupados, porque al menos este año podrán cobrar, "no se puede dar una fecha concreta, hasta junio los pagos están garantizados", explica Perdomo. "Los proveedores y los trabajadores deben estar tranquilos", añade Perdomo.

"Los 12 millones de euros que dejó Coalición Canaria en la cuenta provienen de una subvención del FDCAN, Pedro San Ginés ha dicho que tengo 14 millones en la cuenta, he recibido 12 millones del FDCAN que estoy obligado a justificar en junio, es decir, esos 12 millones de euros tienen que desaparecer de mi cuenta en junio de 2020, nos quedaremos solo con dos millones, ¿cómo diablos pago toda la deuda que me han dejado, que tengo la obligación de pagar a corto plazo?", explica el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. "Dejen de presumir de los 14 millones de euros, porque todo el mundo sabe lo que es una subvención", pide Benjamín Perdomo. Escucha el análisis completo en Hoy por Hoy Lanzarote con Miriam Ybot, Javi Rodríguez, Manolo García Déniz y Sindo Hernández entrevistando al consejero.

Dolores Corujo dijo que los centros están en "quiebra absoluta", ¿qué significa eso?

Los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote están en "la quiebra absoluta", están en "suspensión de pagos", según dijo literalmente la Presidenta del Cabildo de Lanzarote en el último pleno. Jonathan Márquez es miembro del colegio de economistas de Las Palmas y de la asociación española de asesores fiscales. Es profesor de economía aplicada del MBA Bussines School y licenciado en administración y dirección de empresas por la universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Márquez explica que no existe la "quiebra absoluta", en todo caso existe la quiebra "técnica" o quiebra "sin más", explica el experto. Las consecuencias de una quiebra técnica o suspensión de pagos son muy graves. Escucha el análisis completo del esconomista sobre las palabras de Dolores Corujo aquí: