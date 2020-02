Oswaldo Betancort dispuesto a convertirse en Secretario General de Coalición Canaria

Oswaldo Betancort no tiene la intención de aspirar a tener un papel relevante en el próximo congreso regional del partido. Sin embargo, tiene claro que lo hará en el congreso insular. "Me preocupa y me ocupa mi isla. Cuando venga el Congreso insular uno decidirá si dar un paso al frente viendo la actitud de esta organización para los cuatro próximos años. Si los afiliados y simpatizantes me lo piden, yo lógicamente tengo la responsabilidad como cargo público, como afiliado y como simpatizante que lleva en esta organización política desde el año 2005", ha revelado Oswaldo Betancort en Hoy por Hoy Lanzarote. Esta aspiración incluye presentarse a la Secretaría General del partido, desbancando a la actual Secretaria General, Migdalia Machín. "Siempre y cuando los afiliados se lo pidan", ha dicho Betancort.