Las Palmas y Fuenlabrada, los peores equipos de los últimos ocho partidos

Si nos ponemos a mirar la clasificación de abajo hacia arriba en estos ocho partidos donde los de Pepe Mel no han logrado la victoria, uno con Jonathan Viera y el resto sin él, el colista Racing de Santander ha conseguido siete puntos, dos más que la UD; el Extremadura, penúltimo en la tabla, tiene nueve, cuatro más; el Lugo tiene ocho puntos, tres más y el Oviedo, también en descenso, también tiene ocho.

Fuera del descenso se encuentra el Albacete, que en este periodo ha sumado 11 puntos, seis más, mientras que el Tenerife aumenta la cifra hasta los 14, más del doble. Espectacular es el caso del Deportivo, que desde la llegada del ex amarillo Fernando Vázquez vuela, cosecha 22. Será casualidad, o no, pero estos tres últimos equipos, los tres que están por encima de los puestos de descenso, han experimentado una espectacular evolución desde que cambiaron entrenador. Esperemos que no tenga que ser el caso de la Unión Deportiva.

Más arriba el Málaga ha cosechado quince puntos, por 10 del Sporting, 12 del Rayo Vallecano y el Mirándes, mientras que el décimo clasificado, el Alcorcón, ha cosechado 10 puntos, los mismos que el noveno, la Ponferradina. El Fuenlabrada, octavo clasificado, es el único que ha empatado con cinco puntos en estos ochos partidos con los grancanarios, mientras que el Numancia, octavo, obtuvo nueve puntos.

En los puestos de promoción encontramos al Elche, sexto, con 12, el Girona, quinto, con 11, el Huesca, cuarto, con 14, Almería, tercero, con 10, Zaragoza, segundo, con 16, y el Cádiz, líder, con 9.

En definitiva, una auténtica sangría de pérdida de puntos con dos meses sin ganart, pero, a pesar de ello, nos deja vivos para todo, aunque, siendo sinceros, uno no para de mirar hacia abajo por ver que este equipo, a pesar de tener la victoria en sus manos ante el Numancia, no da garantías para tener un final de temporada placentero con la categoría garantizada.

Mel no sabe que inventar con los pocos recursos que tiene en algunas posiciones, poniendo a un extremo de lateral, o un central de carrilero; un meda punta de organizador o un delantero tirado en banda… Poca o ninguna culpa tiene el madrileño de ver cómo se debilitaba la plantilla en el mercado invernal, por lo que toca, entre todos, rezar para que esta dinámica negativa toque a su fin para conseguir tres puntos de una tacada que nos den el oxígeno que llevamos semanas solicitando y nos tranqulizaría.

Puntos Logrados en las ocho jornadas donde Las Palmas no ha logrado ganar

1 Cádiz 9

2 Zaragoza 16

3 Almería 10

4 Huesca 14

5 Girona 11

6 Elche 12

7 Numancia 9

8 Fuenlabrada 5

9 Ponferradina 10

10 Alcorcón 11

11 Mirandés 12

12 Rayo Vallecano 12

13 Las Palmas 5

14 Sporting 10

15 Málaga 15

16 Deportivo 22

17 Tenerife 14

18 Albacete 11

19 Oviedo 8

20 Lugo 8

21 Extremadura 9

22 Racing de Santander 7