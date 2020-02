Éxito de participación en la II Carrera de las Empresas Ciudad de Alcobendas

Alcobendas se volvió a vestir de corto este domingo para la segunda edición de la Carrera de las Empresas Ciudad de Alcobendas. Una prueba en la que participaron más de medio centenar de equipos en las categorías de 5 y 10 kms.

Interbus fue la empresa con mayor numero de participantes junto con Lilly B, Flipper, Prommos, o Écija Abogados. También participó un equipo del Gobierno Municipal, María Espín es la concejal de Deportes de Alcobendas.

Un domingo en el que las familias también fueron protagonistas con zonas infantiles, carrera y detalles para los niños. Además, la prueba contaba también con una parte solidaria, FUNDAL y APAMA acordaron que parte de las inscripciones vayan para la la Asociación de Padres y Alumnos con Discapacidad de Alcobendas.

APOYOS DE LA PRUEBA

Patrocinaron la carrera KIA Retail Madrid, Valoriza Medioambiente, Interbus, Bricomart, AGA, Be One y Brains International Schools. También colaboran Moraleja Green, Espacio Orgánico, DOMPAL, P&G, Dómino’s Pizza, RenuevaT, Lime, Dideco, Grupo IFA, Holmes Place, Ilusiona Bowling, Coca-Cola, Ecotisa, Fruits of the World, Clarins, La Bunganvilla y el MUNCYT. El medio oficial de esta edición ha sido SER Madrid Norte.