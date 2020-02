Gran actuación del Triatlón Soriano en el Regional de Duatlón Standard en Navaleno

Marina Muñoz, del AytoSoria Joven In Triatlón Soriano, y Javier García, del Club de Triatlón Diablillos de Rivas, han inaugurado el palmarés de los campeonatos regionales riunfode Duatlón al hacerse con el título en el I Duatlón de Navaleno, Campeonato Regional de la distancia Standard, que se ha celebrado este fin de semana en esta localidad soriana.

Ha sido la carrera masculina la primera en tomar la salida para cubrir un circuito de ocho kilómetros de carrera a pie, 37 kilómetros de ciclismo sin drafting y cuatro kilómetros más de carrera.

Desde los primeros metros Javier García ha dejado constancia de que venía a revalidar un título que ya había conseguido los tres años anteriores.

El fuerte ritmo que ha marcado desde la bocina de salida no le ha permitido marcar distancias significativas con sus competidores y duatletas como Rubén Andrés y Alfonso Izquierdo, ambos del AytoSoria Joven In Triatlón Soriano, Abraham Tapias del Club Triatlón IMD Segovia, o Alejandro Rioseco, del Club Campos de Castilla, no le han dejado despegarse demasiado.

Ni siquiera el abandono tras los primeros ocho kilómetros de carrera a pie de Rubén Andrés, quien probablemente ha pagado el esfuerzo realizado en Híjar (Teruel), donde logró un meritorio segundo puesto, ha hecho al segoviano cambiar su estrategia y ha mantenido la primera plaza también en el sector ciclista.

Los últimos cuatro kilómetros a pie han sido ya poco más que un trámite que le han permitido a García aflojar el ritmo y, pese a todo, cruzar la meta en primer lugar con un tiempo de 01:37:12.

Los otros dos cajones del pódium masculino han sido ocupados por los hermanos Alfonso y Jaime Izquierdo, que pararon sus cromos, respectivamente, en 01:39:22 y 01:40:47.

Entre las féminas, Marina Muñoz, del AytoSoria Joven In Triatlón Soriano, ha vuelto a dejar constancia de su excelente estado de forma, que le permitió obtener en Oviedo plaza directa para el Campeonato de Europa de Duatlón de Punta Umbría y para el Nacional de Soria.

Tras el primer segmento de carrera a pie ya ha establecido más de un minuto de diferencia con su inmediata seguidora, Sonia Julia, del TriInfinity Móstoles y casi un minuto y medio con Emma Pérez, del Club de Triatlón Diablillos de Rivas, que llegaba a Navaleno a defender los campeonatos de Castilla y León de Duatlón Standard de las últimas tres temporadas.

En el sector ciclista, Muñoz se ha mostrado ya intratable, metiendo otro minuto y medio a sus competidoras por el título, lo que le ha permitido afrontar los últimos cuatro kilómetros de carrera a pie con tranquilidad hasta proclamarse vencedora de la prueba con una marca de 01:54:45.

Por detrás, han entrado Sonia Julia, con un tiempo de 01:57:09 y Emma Pérez, que ha completado el circuito en 01:58:20.

En la prueba Sprint que se ha celebrado al mismo tiempo que el Campeonato de Castilla y León, en este caso sobre unas distancias de 4-23-2 kilómetros, ha habido pleno del AytoSoria Joven In Triatlón Soriano, que ha copado los tres primeros puestos de la carrera masculina de la mano de Diego Ruiz (01:01:14), Pablo Pérez (01:05:44) y Gorka Gamito (01:08:21).

Entre las féminas, el duatlón lo ha ganado Sheila Fuente, del Trion-Clínica Dental Óscar Gallo (01:16:31). A ella la han acompañado en el pódium Amalia Grobas, del Tragaleguas Burgos (01:17:17) y Sara García, del AytoSoria Joven In Triatlón Soriano (01:18:30).

La jornada se ha completado con las pruebas Infantil y Cadete en las que los más pequeños han vuelto a demostrar las ganas con las que practican este deporte.