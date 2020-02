"La millor recomanació d'una cangur de confiança te l'ofereix una app"

A diferència d’altres plataformes, Nannyfy valida a totes les cangurs mitjançant un procés previ que actualment només passen el 22% de les candidates.

Les cangurs compleixen amb un perfil molt específic: tenen experiència de més de dos anys, referències d’altres famílies i estudis relacionats amb el sector de l’educació. La valoració final la realitza una psicòloga experta que s’entrevista amb les candidates i s’assegura que compleixen amb els aspectes indispensables per deixar en les seves mans la gran responsabilitat de cuidar els nostres fills i filles.

Molts pares els angoixa la idea de deixar els seus fills en mans d’una altra persona, però Nannyfy està canviant la seva percepció gràcies a la qualitat i professionalitat del servei.

La mare de la Grace, Eva Perera, assegura que s’ha convertit amb una ambaixadora de la marca després de viure la seva experiència: “Ha estat un descobriment. He contractat els serveis de diferents cangurs per la meva filla de cinc anys i no sabria dir quina d’elles és més meravellosa. La contractació és fàcil, el servei immillorable i la confiança que transmeten és absoluta.”

Montse García-Nieto, mare de dos nens de dos i cinc anys, va recórrer a Nannyfy un dia que tenia una necessitat urgent i des de llavores no ha deixat de sol·licitar els seus serveis: “Estem molt contents d’haver trobat una alternativa àgil, fàcil i de confiança els dies que hem d’utilitzar l'aplicació. Totes les Nannys que han vingut a casa nostra, sempre ens han generat seguretat i els nens han estat sempre molt contents, distrets i feliços”.

Nannyfy també és molt útil per serveis recurrents, des d’un cap de setmana fins a tot el curs escolar, ja que realitza una selecció personalitzada i presenta a cada família diversos perfils que compleixen amb la seva necessitat.

Sílvia Lladó, mare d’en Marc, de nou anys, ens explica que va ser una experiència enmig d’un canvi de país: “El divendres estàvem vivint a Londres i em passaven deu candidates, el dilluns vaig entrevistar per videotrucada a les seleccionades i el dimarts a les 8 del matí a Barcelona ja tenia una cangur fantàstica. Va ser difícil l’elecció perquè a totes se les veia molt bones persones, carinyoses i amb experiència. 100% recomanable.”

Nannyfy ajuda a les famílies en qualsevol situació. ¿Se t’ha allargat una reunió de feina i no pots recollir als nens del col·legi per portar-los a extraescolars? ¿T’ha sorgit un sopar i no saps amb qui deixar-los?

Tots aquests problemes i molts més es poden solucionar en tres passos.

Descarregat l’app de Nannyfy de forma gratuïta, registrat com a família i visualitza les cangurs que hi ha a prop teu el dia i les hores que necessitis. Fins i tot amb una hora d’antelació, la teva Nanny ideal pot estar realitzant el servei! A més, Nannyfy no cobra comissió per la primera experiència.

T’animes a provar la app i perdre els teus temors?