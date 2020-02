Quintanar del Rey será la próxima sede oficial de Miss World Spain Castilla La Mancha 2020

Quintanar del Rey será la sede del certamen de belleza Miss World Spain Castilla La Mancha 2020 y acogerá la gala de elección de las cinco representantes castellano manchegas el próximo 9 de mayo. Esta decisión no ha gustado a todo el mundo ya que desde el Grupo Podemos de la localidad, han manifestado su rechazo a este tipo de certámenes que según afirman, siguen manteniendo el rol de mujer como objeto valorada solo por su físico y que Quintanar como municipio moderno no debería fomentar actividades más propias de los años 80. Así lo ha asegurado Teresa Navarro, responsable de movimientos feministas.

Por su parte tanto el alcalde de la localidad Martín Cebrián como el organizador del evento Reyes Gómez, afirman que este tipo de certámenes han evolucionado y en ellos se valoran otras cosas como la formación o los valores personales, además de ser citas a las que las candidatas se presentan libremente. Ambos destacan la importancia de estas actividades para el sector económico de los municipios.

Cebrián destaca que la decisión de acoger este certamen se ha tomado porque se valora que puede ser muy positivo para el sector hostelero y turísitico del municipio, y que no se toman decisiones a título personal, sino valorando que pueda ser bueno para la localidad. Además asegura que para muchas jóvenes participar en estos eventos es una verdadera ilusión y lo hacen con total libertad, algo que también hay que respetar. Para Martín se denigra a la mujer si se la obliga a hacer algo que no desee, pero en este caso no es así.

Reyes Gómez asegura que los certámentes de belleza han avanzado con los años, de hecho ya no se desfila en ropa de baño, y para poder acceder al premio las participantes deben desarrollar un proyecto de colaboración social con ONGs, además se valora su preparación y su saber estar. Y esta cita les abre muchas puertas en el mundo profesional.