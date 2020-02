El Colegio de Médicos denuncia que más de 4.000 pacientes no figuran en la listas de espera sanitarias

El presidente del Colegio de Médicos de Albacete asegura que las listas de espera sanitarias no incluyen a todos los pacientes de la provincia. Fernando Gómez Bermejo afirma que hay más de 4.000 pacientes que no figuran en los registros oficiales que facilita el gobierno regional. Bermejo explica que existe otra lista de espera, previa a la oficial, en la que hay pacientes que no sido incluidos en la lista de espera médica.

Por cierto que la lista de espera para una operación se redujo en 20 personas el último mes y en mil personas, en el último año. Para las consultas externas, descendió en casi 550 pacientes en los últimos doce meses. Y para pruebas diagnósticas, se ha incrementado en 17 pacientes en enero y en 11, en el último año. Según el portal de la transparencia, actualmente hay más de 7.200 personas esperando para ser operados o 580 para ser visto por un especialista.