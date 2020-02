Los vecinos de Atlanterra sin respuesta del Ayuntamiento a los problemas de abastecimiento de agua

Los vecinos de Atlanterra llevan años luchando por conseguir un servicio de agua acorde con las necesidades de la zona y el importante número de viviendas e instalaciones hoteleras que se están construyendo. Han reclamado al Defensor del pueblo Andaluz para que interceda para que el Ayuntamiento de Tarifa ofrezca una respuesta sobre como piensa solucionar la caótica situación que se incrementa con la llegada de los periodos vacacionales donde se multiplica la población de esta zona perteneciente al término municipal de Tarifa.

Hablamos con José María González, presidente de la Asociación de Vecinos, "se vuelve a recibir respuesta por parte del Defensor del Pueblo Andaluz, que desde el Ayuntamiento de Tarifa se informe a la Asociación vecinos de Atlanterra sobre el Abastecimiento de Agua en la Zona. Y de nuevo se vuelve a recibir noticia negativa, EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA NO QUIERE RESPONDER. González califica de inmoral la actitud del ayuntamiento "por negar la información que se le solicita y no atender a las denuncias que se presentan".

González también se ha referido a la actitud la Junta de Andalucía, "es increíble que la Junta de Andalucía no se digne a contactar con los vecinos de Atlanterra que son realmente los perjudicados y premien al Ayuntamiento de Tarifa que es el infractor, con esto nos referimos al Abastecimiento de Agua de Atlanterra y a las ilegalidades de que edifiquen mas plantas ocupen los sistemas generales por empresas particulares y un largo etc....., lleno de ilegalidades y denunciados a distintos estamentos y ni siquiera nos contestan, estos políticos son mas de lo mismo, no hay cambios en la Junta de Andalucía".