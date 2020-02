Fernández: "Pelearemos hasta que las matemáticas digan lo contrario"

Mikel Fernández, defensor de la Real Balompédica Linense, lamentó las concesiones defensivas que el equipo cometió en Cartagena y que les condenaron a la derrota. 'Regalamos, tuvimos ocasiones, pero hacer gol en Cartagena cuesta mucho y no nos pueden hacer tres', asumió el zaguero que no cree que se convierta en una obsesión los últimos resultados a domicilio. 'Estamos convencidos de que lo podemos hacer y el reflejo está en nuestros partidos en casa', afirmó.

'Desde el campo veíamos que podíamos hacerles daño y ganar el partido, por eso ese doble cambio ofensivo pero nos hicieron el tercero que nos mató', expresaba el central que entiende el objetivo sigue estando muy claro. 'Vamos a pelear cada partido hasta que las matemáticas nos pongan en nuestro sitio', añadió. Acerca del duelo del domingo a las 17.00 horas en Marbella y la dimensión que ha cogido el cuadro costasoleño, Fernández entiende que es algo positivo para la dimensión del grupo. 'Eso le da más nivel a la categoría y seguro que vamos a tener un partido igualado allí donde no podemos conceder goles', manifestó.

El zaguero, procedente de la Selección AFE, agradecía la acogida del vestuario desde su llegada a la Balona donde se ha convertido en un fijo para Calderón. 'Me he preparado como el que más, he entrenado por mi cuenta y con un equipo y no estoy notando la falta de ritmo', sostuvo el vasco que ha pasado meses complicados sin equipo.