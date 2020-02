Luis Briones pide el cese del gerente regional de SACyL

El PSOE pide a la Consejera de Sanidad que cese al gerente regional de SACyL por el nuevo retraso que va a implicar para la construcción del nuevo hospital comarcal la paralización del concurso para la redacción del proyecto como consecuencia de los recursos presentados por varias de las empresas licitantes, que han sido excluidas por contravenir la normativa urbanística.

Luis Briones, recuerda que en el mandato anterior la Junta ya puso como excusa cuestiones relativas al PGOU para retrasar los trámites y lo cierto es que, por un motivo o por otro, la ciudadanía va comprobando cómo los plazos se van dilatando una y otra vez. El procurador socialista ribereño da por perdida, ya no esta legislatura, en contra de lo que prometió el presidente Alfonso Mañueco en las últimas dos visitas a Aranda en campaña o precampaña electoral, sino también la siguiente y considera que hay que depurar responsabilidades por ello al más alto nivel. “La consejera ya lo ha puesto en el año 2025 y con todo este batiburrillo los arandinos y ribereños van a tener que saber que ni en esta ni en la siguiente legislatura va a estar construido el nuevo hospital comarcal, no va a poder entrar en funcionamiento, por lo tanto, no se está haciendo las cosas: todo lo prometido era mentira, todos los pliegos que se han hecho desde luego han sido una auténtica chapuza”, critica Briones, que entiende que si la consejera de Sanidad no cesa a Manuel Mitadiel, tendría que dimitir ella misma y acusa a la propia Verónica Casado de “vender humo” al anunciar el pasado viernes que 70 nuevos médicos de familia se van a incorporar a los centros de salud de la provincia, nueve de ellos en Aranda y ocho en Roa. El parlamentario socialista insiste en la importancia que tiene asegurar que el hospital comarcal se construirá finalmente para que la Ribera del Duero no pierda su condición de cabecera de comarca sanitaria. “¿Será después o antes de cubrir las plazas vacantes?, porque mucho me temo que esos 70 médicos, si es que fuera cierto, que nosotros pensamos es mentira, es un nuevo farol de la Consejería, paro si fuera cierto, no llegaba ni para el 15 %”, argumenta el procurador del PSOE, que vaticina que “al final no se van a cargar solamente los consultorios médicos, que ya lo han hecho, se van a acabar cargando absolutamente también las cabeceras de comarca como Aranda de Duero”.