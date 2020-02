El déficit de profesionales ralentizó la actividad del hospital comarcal en 2019

La actividad de los quirófanos del Hospital Santos Reyes disminuyó el pasado año en un 6% con relación al año anterior y descendieron en un 8,8% las consultas médicas atendidas por sus distintas especialidades. Se trata de la consecuencia del grave problema de falta de profesionales que arrastró durante varios meses el centro hospitalario desde el último concurso de traslados y del que no comenzó a remontar hasta mediados del pasado año, con episodios posteriores, puntuales pero de gravedad, como el vivido por la unidad de Ginecología a principios del mes de septiembre.

Según las cifras que recoge la reciente actualización del Observatorio de SACYL en 2019 se realizaron 9.545 intervenciones quirúrgicas en el hospital de Aranda, frente a las 10.140 de 2018. Cabe reseñar que el descenso se produjo especialmente en la cirugía ambulatoria, que pasó de 8.529 operaciones en 2018 a 6.981 en 2019, una disminución de más de 1.500 intervenciones. Recordamos que una de las unidades médicas que más sufrió la falta de profesionales y a la que más costó remontar fue la especialidad de Oftalmología, en la que más operaciones ambulatorias se realizan, fundamentalmente de cataratas. El cierre de los quirófanos durante tres semanas de este verano para remozarlos ante la previsión de que el nuevo centro hospitalario tarde aún varios años en entrar en funcionamiento también ha ralentizó el ritmo de las cirugías en el hospital comarcal.

Por lo que se refiere a las citas con los especialistas durante el pasado año se atendieron 77.345 consultas, de las que un 35%, concretamente 27.451, fueron de pacientes que acudían por primera vez. El año 2018 las consultas de las distintas áreas médicas que dependen del hospital Santos Reyes fueron 84.853. El objetivo de atender las consultas marcadas como preferentes en menos de 15 días se cumplió en un 61% de los casos, frente al 67% de los casos, una consecuencia más del déficit de profesionales.

Por contraste, el área que aumentó ligeramente su actividad fue el de Urgencias, con un 0,7% más de pacientes atendidos en 2019 con respectoa 2018: los casos abordados el pasado año ascendieron a 28.759, lo que supone una media de casi 79 pacientes al día. Son 561,2 consultas atendidas por cada mil habitantes, una cifra mayor a la media de Castilla y León, donde las urgencias hospitalarias suponen anualmente 446,5 por cada millar de habitantes.

Cabe reseñar que del total de estas consultas de urgencias atendidas en el Santos Reyes un 7,7% fueron derivadas de Atención Primaria, el menor porcentaje de toda Castilla y León. En el conjunto de la comundiad el 22,2% de las urgencias que atienden los hospitales proceden de los centros de salud.

Por el contrario Aranda presenta un porcentaje mayor a la media en cuanto a aquellas consultas tanto de especialidades como de pruebas diagnósticas a las que el paciente no acude: a lo largo de 2019 un 8,4% de los pacientes con cita en alguna consulta dio plantón al especialista sin avisar, mientras que ocurrió lo mismo con un 6% de las pruebas diagnósticas programadas, que no pudieron realizarse porque no acudió la persona citada.

Como ya les avanzamos en Radio Aranda a principios de este año la cifra que vuelve a repuntar es la del número de partos atendidos: fueron 355 en 2019, frente a los 336 del año anterior.

Por lo que se refiere a los ingresos, el Hospital Santos Reyes registró 4.396 a lo largo de todo el año: 1.873 fueron pacientes que se quedaron en el hospital tras ser sometidos a una cirugía, 1.525 fueron derivados desde los servicios médicos. Los ingresos en el área pediátrica ascendieron a 632 y 419 en el área de obstetricia.