Ziganda: "Quedan 14 partidos y es mucho tiempo para salir de esta situación"

Semana sin descanso y de puerta cerrada para el Real Oviedo. No había tiempo que perder y sí tranquilidad que ganar. Así ha sido planificada por Javi Rozada en primer lugar y después ratificada por José Ángel Ziganda tras su llegada al banquillo el pasado martes.

El técnico carbayón no ha dado pistas sobre lo que se podrá ver en el partido del domingo precisamente por haber echado el cerrojo durante todas las sesiones, pero a priori no se espera una gran revolución porque él mismo reconoció que sería "contraproducente".

Escucha la rueda de prensa de José Ángel Ziganda.

"Estamos intentando medir los pasos que damos. No venimos a cambiar todo o a hacer una revolución. Tratamos de marcar 2 o 3 pautas que se puedan interiorizar rápido. El entrenador debe adaptarse a la plantilla que tiene. No me cierro a ningún sistema.", comentó José Ángel en sala de prensa.

Sobre los posibles cambios en la alineación, tiene claro que "va a haber gente que no va a jugar, pero porque no lo pueden hacer dos a la vez. Estoy convencido de que tengo los puestos doblados. Con los refuerzos de invierno esta plantilla ha subido el nivel. Me he reunido con centrales, pivotes o delanteros, pero no en casos individuales. La prioridad es sacar el partido adelante, luego ya hablaremos de casos en concreto".

"No se trata de vender humo o de engañar y sí de decir lo que pienso. Y lo que pienso es quedan 14 partidos y que es mucho tiempo para salir de la situación en la que estamos", explicó Ziganda sobre cómo ve al equipo de cara a los tres meses que quedan por delante.

Al ser preguntado por qué espera de su equipo, el técnico fue claro: "Espero un Oviedo que va a competir bien, con mucho nervio, con ganas de soltarse y apretar, y comprometido con la situación. Que la situación no nos atenace y cada uno dé su mejor versión".

"Me encantaría tener el control del partido. Y en este caso, protagonista es el que no concede ocasiones y el que tiene más oportunidades que el contrario", añadió el míster carbayón sobre lo que le gustaría ver.

Los azules no pueden fallar en el Anxo Carro, estadio hasta donde se desplazarán unos 1500 oviedistas. La afición, a pesar de su enfado y el negativismo inevitable tras la derrota contra el Alcorcón, sabe que tiene que estar al lado del equipo en estos momentos tan complicados.

Aunque la situación es muy delicada, lo cierto es que los azules todavía están a tiempo de todo, pero ya con un margen de error escaso. Faltan 3 meses y medio para que termine la competición y el calendario más inmediato hace que el Oviedo se juegue buena parte de la salvación en las próximas 6 jornadas frente a varios rivales directos.

El primer rival será el Lugo, que viene de vencer 0-1 al Fuenlabrada, y también está en descenso con los mismos puntos que el conjunto carbayón. En lo que llevamos de temporada ha disputado 14 partidos como local con un balance de 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas.

Hasta mañana no conoceremos la convocatoria, pero Ziganda recupera a Lolo tras la sanción y, a excepción de Edu Cortina y Lucas Ahijado, lesionados, tiene al resto de su plantilla disponible.