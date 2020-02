El Ayuntamiento de San Clemente cumple con la regla de gasto y el Plan de Ajuste

La alcaldesa Charo Sevillano, hace un balance positivo de los datos económicos del Consistorio al cierre del cuarto trimestre de 2019.

San Clemente cumple la regla de gasto y con la estabilidad presupuestaria. El período medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de San Clemente ha bajado de 37 a 17, 41 días. Cumpliendo así con el compromiso que adquirió en el mes de noviembre, la alcaldesa, de bajar el período medio de pago.

Cumplen, a pesar de hacer frente a un desajuste, no presupuestado por el anterior Grupo de Gobierno, de más de 250 mil euros, además de afrontar el pago todas las facturas pendientes, que se encontró al llegar al Consistorio. Sevillano firmó 300 mil euros en facturas, nada más llegar en el mes de junio y se hizo cargo de una póliza de tesorería de 650 mil euros.

La alcaldesa, asegura que desde el Consistorio no se está gastando más, y los datos económicos así lo revelan. No se han superado los gastos previstos, ni tampoco se están haciendo más contrataciones. No se está gastando el presupuesto en fiestas, como les acusa el Grupo de la Oposición.

Con el mismo presupuesto de la anterior legislatura, el actual Equipo de Gobierno está realizando mejoras en los edificios y calles del municipio, además de dar más servicios públicos y hacer difusión de San Clemente a nivel regional y nacional.

Pleno Extraordinario

Ayer se celebró pleno extraordinario, llevando en el punto 4 del orden del día, la aprobación de revisión de oficio de una licencia de segregación concedida en el año 2015.

Esta revisión atiende a una denuncia de un particular. Una denuncia reiterada desde el año 2015 al anterior grupo de Gobierno, que no fue atendida, y que en el pleno contó con el voto en contra de los populares. Una revisión que se elevará al Órgano Consultivo de Castilla-La Mancha con el voto favorable del actual Equipo de Gobierno, que no entiende el voto en contra de la exalcaldesa y su grupo, pues se está atendiendo a una denuncia de un particular.