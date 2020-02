'La Chusma Selecta' sigue pujando por el primero

Suena entre los favoritos de su modalidad y en semifinales volvió a montar su gran espectáculo aún mejor cantado que en las fases anteriores. El coro de Luis Rivero ‘Al sonar las doce’ presentó buenos tangos para la penúltima etapa del concurso. Una tanda de cuplés simpática. Y volvió a levantar al público al ritmo de su animada música. No se le puede pedir más a un claro aspirante a la Gran Final.

Muy buen pase hizo también la chirigota de El Sherif. Dos buenos tangos que pusieron a parte del auditorio en pie y una tanda de cuplés a la altura de la fase del concurso. La simpatía de esta agrupación mantiene la sonrisa desde que se alza hasta que se baja el telón. Un repertorio muy completo desde preliminares que va de menos a más en el concurso, como debe ser, y que puede meterlos en la Gran Final. Dependen del nivel de letras que presenten sus rivales en la modalidad. Lo que está claro es que esta chirigota ya es una de las más laureadas del concurso.

Hizo reír también el cuarteto ‘Cari, resiste’. La agrupación de Aguilera ha vuelto con su estilo propio e inconfundible. Son únicos en el dominio de los gags y tiraron mucho de metacarnaval. Tiene dos grandes competidores en la modalidad, pero habrá que ver hasta dónde les lleva el concurso.

El más esperado, posiblemente, de la noche. Hay que rendirse a la presentación de ‘La Chusma Selecta’, eso es innegable. Sin embargo, en semifinales hay que sumarle dos grandes letras de pasodoble. La primera a su barrio, el de Santa María. Tan bella como reivindicativa y elegante la segunda a la custodia de los hijos y el papel de los padres en ella. Simpática tanda de cuplés, aunque nunca ha sido el fuerte del autor. La Final la tiene asegurada y del uno ya se habla demasiado.

La Isla de la Tolerancia volvió a sonar en el Falla y lo volvió a hacer igual de bonito que en su primera función de preliminares. Ha vuelto El Jona y que sea para quedarse. ‘Los aislados’ están haciendo un gran concurso. Dos pasodobles, además de irresistiblemente cantado, con letras muy bonitas que lo sitúan como candidato al viernes. Hay mucho nivel en la modalidad y no será fácil pero se trata de una muy buena comparsa y, pasen o no, eso no se lo quita nadie.

Lo vimos en preliminares y en las siguientes fases lo han corroborado. Los impacientes de Puerto Real empezaron la actuación celebrando por anticipado el ascenso del Cádiz. El primer pasodoble de corte serio mantuvo el nivel pero en el segundo, volvieron a hacerlo, cantaron la letra del 2021. Un babuchazo se llevaron en el anterior y lo hilan con las duras críticas de la gente cuando las cosas no van bien. Público en pie. Grito de chirigota, chirigota. Son muchos los que los esperan el viernes.