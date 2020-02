Gerard Moreno: "No me obsesiona una cifra de goles, sino el objetivo del club"

El delantero del Villarreal, Gerard Moreno, afirmó que no le obsesiona conseguir una cifra concreta de goles, sino colaborar para que el club logre sus objetivos.

"Si consigues buenos números, ganas en confianza, pero no debes obsesionarte con los tantos, sino que debes estar centrado en ayudar", indicó el futbolista catalán que ya lleva diez tantos en la Liga y que con el Villarreal ha llegado a marcar trece en una misma campaña y dieciséis con el Espanyol.



También indicó que ganar partidos en esta Liga es muy complicado porque hay mucha igualdad y nosotros sabemos que para estar arriba tenemos todavía que sumar muchos puntos", continuó.



Gerard Moreno añadió que, sin descartar nada, deben saber de donde vienen y, por ello, ser cautos, puesto que muchos equipos quieren igualar sus objetivos.



"Poder pensar en la Liga de Campeones pasa por ganar en el Wanda al Atlético de Madrid, un equipo diseñado para luchar por el título y que no está en su mejor momento, pero con una gran calidad", continuó.



"A ellos les está faltando el resultado a pesar de tener grandes delanteros y les falta fortuna, pero defienden es un equipo que defiende muy bien", indicó.



También indicó que otro factor importante para determinar el futuro del equipo es el rendimiento en casa. "Debemos ser fuertes en la Cerámica y rascar a domicilio", agregó.



Para Gerard Moreno, tras la llegada de Paco Alcácer, todo es más. "Además, jugando en banda me siento bien, tengo más contacto con la pelota y eso me hace estar con más opciones en el partido, aunque también me gusta estar cerca del área", concluyó.