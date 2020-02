El CD Tenerife y la figura del presidente Miguel Concepción presentaban este lunes a su nuevo director deportivo Juan Carlos Cordero. Hasta junio del año 2023 será el hombre encargado de dirigir la dirección deportiva blanquiazul e intentar llevar al equipo tinerfeño a la élite del fútbol español tal y como ha conseguido en anteriores etapas como la del Granada CF. Hombre de dilatada experiencia en el fútbol profesional que garantiza el buen trabajo en esa parcela para el equipo tinerfeño.

Para conocer un poco más su figura, hoy Radio Club Tenerife tenía la oportunidad de entrevistar a su hermano, Pedro Cordero, quien fuera director deportivo también del CD Tenerife en la temporada 2011-2012 con el primer intento de ascenso a segunda división tras haber descendido el equipo la temporada anterior, "Juan Carlos va a un sitio fantástico, el club en el que va a trabajar tiene que estar contento porque contrata un gran profesional. Es un trabajador y hombre de club, creo que a esa unión le va a ir muy bien".

Sobre las características que definen la figura del nuevo director deportivo, Pedro Cordero lo tiene claro; "la información en cualquier campo está a la orden del dia. Es muy metódico y profesional. Ha hablado con profesionales y le han hablado muy bien. Estoy seguro que conseguirán éxitos los dos", a lo que añadía: "es un hombre que vive mucho el dia a dia y le gusta estar con la plantilla y entrenadores".

Su experiencia en el equipo tinerfeño fue efímera. De echo, una temporada fue la estancia de Pedro Cordero en la isla, "el CD Tenerife me dió una oportunidad que fue una experiencia única para mi, conozco todo del club y de su afición tan maravillosa que tiene. Tuvimos un mercado complicado para hacer la plantilla, había que rescindir muchos contratos profesionales y no fue nada sencillo. Creo que hicimos un buen trabajo ya que quedamos segundos en la liga y luego en el play off nos quedamos en la eliminatoria final"

Recuerda su etapa en Tenerife de manera muy productiva y satisfactoria, y ese año en la isla le sirvió para seguir creciendo como responsable de una dirección deportiva, "el club me lo valoró pero habia un desgaste enorme. Juan Carlos estaba convencido desde el primer momento. Ha estado dos meses en el paro, es un director deportivo muy apetitoso para cualquier club, no ha hecho falta ningún empujón".

Los comienzos de Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva fueron muy temprano. Tuvo que retirarse del fútbol a la edad de 25 años, y a partir de ahí empezaba su trayectoria como director deportivo, "el jugaba en el Ciudad de Murcia y empezó a ser director deportivo con 25 años, incluso llegó a ser mi director deportivo cuando yo jugaba con 33 años. Empezó desde abajo que creo es la clave para el éxito", comentaba Pedro.