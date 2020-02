Los comerciantes de la calle Virgen de la Paz acrecientan su malestar con el Ayuntamiento de Ronda después de que esta semana hayan tenido que cerrar sus negocios a consecuencia de las obras que se están acometiendo en esta zona. Unas actuaciones que comenzaron en el centro de la calzada pero que ahora, y de nuevo sin previo aviso, se han dirigido a los laterales donde los establecimientos tienen sus puertas de acceso.

Según el testimonio de los propios empresarios, desde Consistorio no se les ha comunicado nada de manera oficial. En uno de los casos, aseguran, fue a través de la asociación Apymer, la manera en la que les “invitaron a cerrar sus negocios” durante toda esta semana teniendo en cuenta que no iban a poder llevar a cabo su actividad comercial. Otro de los propietarios fue conocedor de esta circunstancia a través de los responsables de la actuación que se ejecuta desde el pasado 3 de febrero. Se quejan de no haber recibido ninguna llamada, ninguna carta informativa, ni ninguna visita presencial por parte de algún responsable público para anunciarles esta situación que se mantendrá hasta final de esta semana. “Nos han dicho que hasta el viernes o el sábado no podremos volver a abrir, aunque no nos lo han asegurado al 100%”, ha dicho uno de los empresarios.

Los responsables de estos comercios no entienden la “falta de planificación” del Consistorio lo que les ha llevado a perder en el caso de uno de los establecimientos “alrededor de 20.000 euros” con respecto al mismo periodo del año pasado. Estos ciudadanos entienden que las obras son necesarias para mejorar la ciudad y están "seguros de que una vez acabadas la zona quedará mejor de lo que estaba" pero condenan la falta de información y comunicación de manera anticipada por parte del Ayuntamiento. “Si hubiéramos conocido esta situación podríamos haber planteado a nuestros proveedores dejar de recibir mercancías, podríamos haber dado vacaciones a nuestros empleados o podríamos haber fraccionado nuestros pagos mensuales”, ha indicado otro comerciante.

Aseguran que se ha tomado la decisión de manera consensuada

Desde el Ayuntamiento de Ronda aseguran que la decisión de cerrar los comercios durante los próximos días la han tomado los propios comerciantes tras la reunión que mantuvo ayer la propia delegación de obras con dos representantes de Apymer y otros dos representantes de los empresarios de esta calle.

La concejal de Obras, Concha Muñoz, ha estado en Hoy por Hoy para dar su versión de esta situación: