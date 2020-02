Suspendido el desahucio de una familia con dos menores en el sector Sur

Marina y Francisco Javier han respirado tranquilos porque hoy han suspendido la orden de desahucio que los iba a dejar sin vivienda. Son padres de dos hijos de 5 y 11 años y viven en la calle Utrera, en el sector Sur, pagando un alquiler social al fondo inmobilario Building Center, participado por Caixabank.

El contrato les cumplió el verano pasado y el fondo no solo no les quiere renovar el contrato, sino que ha solicitado una orden de desahucio que se iba a ejecutar esta mañana. Aunque el trabajo de su abogada de oficio y de la asociacion nacional de familias necesitadas (ANFANE) ha sido suficiente para evitarlo. Por el momento, la propiedad no se ha pronunciado sobre este caso, con la que la asociación quiere seguir negociando.

Ninguno de ellos tiene trabajo. Francisco Javier ahora está en paro y Marina trabaja algunas horas cuidando a personas mayores. Y dejaron de pagar algunas mensualidades, de 64 euros, el verano pasado. Aunque gracias a la ayuda familiar ya han saldado la deuda. Los niños están escolarizados en Fray Albino. Han acudido a los Servicios Sociales y a la Oficina de la Vivienda. De hecho, para parar el desahucio de hoy han presentado documentación de la trabajadora social municipal y han apelado a la ley que prohíbe los lanzamientos con menores, que finalmente ha determinado la decisión judicial.

Aunque Francisco Javier, asegura que no ha recibido una alternativa de la administración. "Nos dicen que no pueden hacer nada, que nos vayamos al albergue, pero no quiero eso para mis hijos".

Y sólo piden "tiempo para poder buscar una solución y que no quedarnos en la calle", ha explicado a Radio Córdoba Francisco Javier.

No es la única familia con riesgo de desahucio a la que está ayudando la asociación ANFANE. Su presidente, Rafael Cidres, pide a las administraciones una ley andaluza que pare estos desahucios y muestra su preocupación por el fin de la moratoria del gobierno para los desahucios para las personas más vulnerables el próximo 15 de mayo. Son 567 familias, según Cidres, las afectadas por el fin de esta moratoria.