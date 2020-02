Defensa se cierra en banda a la reversión de los terrenos de A Maestranza

El secretario de Estado de Defensa niega la posibilidad de que los terrenos de A Maestranza puedan revertir al Concello de A Coruña, tal y como se ha reclamado en sucesivas ocasiones en varios plenos municipales y piden plataformas sociales como A Comisión en Defensa do Común. Ángel Olivares señala que no sería legalmente posible y que el Estado, en caso de hacerlo, podría incurrir en responsabilidades administrativas e, incluso, penales.

Olivares señala que los solares o inmuebles propiedad del Ministerio de Defensa, una vez son desafectados del uso propio militar o defensivo, nunva pueden cederse gratuitamente a otra administración o un particular. Señala que, según los informes juríricos, este departamento debe ponerlos a la venta a precio de mercado. El secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, pone un ejemplo.

"Los informes jurídicos emitidos por la asesoría jurídica general consideran que no hay ningún derecho a reversión en juego", señala. Pone un ejemplo para explicar porqué no se pueden ceder los terrenos sin más: "Si el Ministerio de Defensa fuera propietario de un bien, suelo o edificio; que ya no sirve para los fines de Defensa y nos lo pidiera el Ministerio de Justicia, nosotros no podríamos cedérselo gratis, el Ministerio de Justicia tendría que compensarnos por el valor del bien a precio de mercado".

El Concello de A Coruña anunció hace semanas que negociará con la promotora vasca Lipromo A Coruña S.A., propietaria de los solares en A Maestranza, para poder reducir la edificabilidad en la Maestranza. El gobierno local está estudiando llevar a cabo una modificación del planeamiento en el Plan Especial del entorno con el objetivo de que la constructora no pueda levantar en dos de las tres parcelas hasta 300 viviendas de siete alturas. Admite que habrá que negociar ya que la propietaria tiene derechos adquiridos en el momento de la compra al Ministerio de Defensa.