Hoy se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, y en Hoy por Hoy A Coruña hemos aprovechado para hablamos con Valentín Varela, psicólogo de la Asociación galega de Asperger (Asperga); y conocer más a Jorge Souto, un joven de 22 años con Aperger. El lema para este día que presenta Asperga es "Haz espacio".

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

El doctor Valentín Varela explica que el Asperger es un "trastorno del neurodesarrollo que tiene como características principales que dos de las áreas del desarrollo están afectadas: la comunicación social y la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento".

El aspecto de la comunicación social se manifiesta en la comprensión literal de las frases; las personas con asperger tienen dificultades para entender el sentido figurado, la ironía o las bromas. También se asocia a una dificultad para entablar contacto visual, en el empleo de gestos o en la posición corporal.

En cuanto al comportamiento, manifiestan "patrones rígidos y estereotipados", apunta el psicólogo de Asperga, con unos intereses "muy concretos y repetitivos de los que saben muchísimo". El psicólogo cita el ejemplo de niños de 5 o 6 años que llegan a la asociación que se saben todo lo relacionado con los dinosaurios.

"No es una enfermedad", resalta Varela, "es un trastorno del desarrollo; una enfermedad tiene cura, esto es una condición".

El caso de Jorge

Jorge Souto, de 22 años estudia FP de Administración, nos cuenta su caso en Hoy por Hoy A Coruña: "Yo de pequeño era el Eduard Punset de los dinosaurios, tenía un libro gordísimo que me lo sabía de pe a pa". Jorge cuenta que en los recreos cogía su bocata y se ponía a dar vueltas él solo: "Me metía en mi mundo, sin molestar a nadie, a veces intentaba integrarme jugando al fútbol me eché algún amigo con el que daba vueltas en primaria y en la ESO que lo hacía más llevadero".

A Jorge le diagnosticaron Trastorno de Déficit de atención con Hiperactividad con 7 años antes de reconocerle el Asperger: "Yo ya desde pequeño me decía que tenía algo en la cabeza que me hace diferente al resto".

La incidencia del Asperger

El síndrome de Asperger tiene una incidencia de 3 a 7 de cada 1000 nacidos, especialmente en varones, según lo recogido por la Asociación gallega de Asperger. Se diagnostica más en hombre que en mujeres, entre 4 y 8 veces más. La manifestación del síndrome se considera que está siendo infradiagnosticado en mujeres porque los síntomas se reflejan de manera diferente.

"Las mujeres con Asperger suelen mostrar intereses marcados mucho más sociales, igual una niña con un interés en los animales, caballos, princesas... pues no lo vemos como nada extraño; pero cuando llegan a los 25 años y siguen con los mismos intereses sí que ya notamos que aquí pasa algo", explica el psicólogo Valentín Varela.