El Eldense toma medidas contra el padre de un cadete que agredió al árbitro

El C. D. Eldense ha decidido tomar medidas contra el padre de uno de los jugadores de su equipo cadete “A” que el pasado sábado agredió al colegiado encargado de dirigir el partido de la 19ª jornada de liga en el Grupo 7 de la Segunda Cadete que se disputó en el campo municipal “Las Fuentes” de Aspe entre el Aspe U. D. “A” y el C. D. Eldense “A” que terminó con empate a cero.

La entidad azulgrana comunicó en la tarde de este lunes, al agresor que tiene prohibida la entrada a cualquier partido que disputen los equipos del club advirtiéndole de que, en caso de reincidencia, esas medidas podrían alcanzar al propio jugador “a pesar de que el chico no tiene la culpa de nada y el padre ya ha mostrado su arrepentimiento”.

Según reflejó el colegiado en el acta del partido: “tras la finalización del partido, camino a los vestuarios, un aficionado del club visitante el cual pude identificar gracias a que el jugador … con el dorsal … dijo que era su padre, me propinó 2 puñetazos en la cara, siendo retenido por los delegados de ambos equipos pude alcanzar el vestuario sin mayores problemas. Tras personarse la fuerza pública puedo abandonar la instalación sin mayores problemas. La fuerza pública pudo identificar a dicho individuo”.

Según publica el diario INFORMACIÓN, “el colegiado ha presentado denuncia contra el padre del jugador por propinarle dos puñetazos en el rostro que le causaron mareos, inflamación severa en el pómulo y contusiones en la mano y la cadera a causa de la caída, según refleja el parte médico del IMED de Torrellano en el que fue atendido tras la agresión”.

Según este diario provincial, el arbitró ha manifestado que “cuando iba a subir las escaleras que dan acceso al vestuario, una persona a la que no le vi la cara, bajó y me pegó un puñetazo en la cara, me trastabillé y caí hacia atrás. Me levanté como pude con la ayuda del delegado, que intentaba alejar de mí al agresor, y mientras me abría la puerta de la caseta llegó de nuevo este individuo y me propinó un puñetazo en el rostro, esta vez con algo menos de fuerza”.